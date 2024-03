Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2024/ I Pesci sono re di cuori, il Capricorno di chi si circonda?

Oroscopo Paolo Fox: emozioni un po’ confuse per il Sagittario, il Capricorno stia attento ai collaboratori

Sagittario, in questo weekend ci sarà un grande ritorno delle emozioni. Tuttavia si vuole qualcuno che non ci sta o si sta tenendo il piede in due scarpe, possono esserci dei problemi. Se lavori nel weekend sarai soddisfatto, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, speriamo che il passato non ti tormenti. Se c’è una cosa che non sopporti è buttare giù tutto e ripartire da zero e nel costruire le cose magari ci metti più tempo, rispetto ad altri segni, ma quando arrivi in cima è quasi impossibile abbatterti. Le difficoltà di adesso derivano tutte da persone che non sono affidabili: attenzione nella scelta dei collaboratori, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario spinto verso il futuro, i Pesci sono pieni di risorse con Venere

Acquario, stai investendo nel futuro e questo è tipico del tuo segno, grazie a Urano, il tuo governatore. Non ti piacciono le costrizioni, ma un compromesso dovrai trovarlo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono alcune spese per cambiamenti, trasferimenti e occasioni per nuove relazioni d’amore!

Pesci, è possibile chiarire situazioni rimaste sospese in famiglia e le stelle aiutano i riavvicinamenti. Sei ricambiato in amore? Venere innalza i sentimenti e ti dà forza e generosità nel mostrarti al meglio delle tue possibilità. Entro aprile è possibile che dovrai fare una scelta lavorativa: le proposte che ricevi adesso valutale bene ed eventualmente scegli il compromesso, perché giocare al rialzo può essere un problema, visto che da giugno in poi non ci saranno le stesse opportunità, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

