Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2024/ La Vergine non ha direzioni chiare, lo Scorpione ha le bollette

Oroscopo Paolo Fox: l’amore di riprende per il Leone, la Vergine è confusa

Leone, il tuo orgoglio è cosa nota, tuttavia è meglio non essere troppo corrosivi in amore o troppo ego-riferiti. Venere non è più opposta e anche se c’è stata una separazione non si deve tornare indietro, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Molte sfide possono essere vinte, in questo periodo.

Vergine, c’è confusione in questa settimana. Il tuo segno non ama le ambiguità e vuole sempre vederci chiaro, ma nonostante tu abbia una grande capacità d’azione, nelle proposte che ti presentano non riesci a vedere certezze. Resta quindi una certa nebbia che riguarda una scelta da fare: prediligere la soddisfazione morale o quella economica? L’Oroscopo di Paolo Fox conosce la risposta ma non la dice.

Bilancia, se attendi risposte nella vita sentimentale o vuoi chiarire, questo cielo è favorevole. È probabile che sia stato tu, sorprendendo tutti, a prendere una decisione drastica: la Bilancia è “l’acqua cheta che fa crollare i ponti”, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Stabilisci le tue priorità e il weekend sarà propizio per l’amore.

Scorpione, gli incontri sono fortunati con questa Venere e anche per chi è in coppia e desidera migliorare il rapporto, anche facendo scelte per la casa o il lavoro. Bollette o contenziosi legali in corso: stai attento con la parentela, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

