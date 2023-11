Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 novembre 2023/ Il Capricorno esce dal tunnel, l’Acquario ha una bella Luna

Oroscopo Paolo Fox: grande successo per il Sagittario, il Capricorno è top sul lavoro e flop in amore

Sagittario, la forza di questo cielo unita alla tua grande capacità di vivere al meglio ogni situazione fa veramente tendenza ed ecco perché, in questo momento, sei molto osservato. Questa autonomia di pensiero ti viene invidiata, perché quando hai in mente un’idea, tu non ascolti nessuno e vai avanti. Grazie alla confidenza di una persona speciale potresti anche accedere a un nuovo ruolo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti Sagittario, da qualche mese, hanno iniziato un percorso particolare, in settori e ambienti per loro inusuali, che però funziona.

Capricorno, questo è un cielo che permette di ritornare in scena, dopo un periodo di grave tensione. Dal punto di vista lavorativo, non ci sono dubbi sul fatto che tu sia uno dei segni più forti, ma dal punto di vista sentimentale va così così: questa Venere mette in risalto alcuni problemi oppure porta delle distanze che saranno da colmare. Se poi c’è da fare una scelta importante, in famiglia, che riguarda anche una spesa onerosa, i confronti saranno piuttosto accesi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, oggi c’è una bella Luna favorevole e così potrai superare anche lo stop che hai vissuto nelle ultime settimane. In realtà, il vero recupero sarà dal 22/23, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questi ultimi giorni hanno portato dei ritardi e chi non si è sentito spalleggiato o aiutato è più in confusione. Poi ci sono gli Acquario che stanno in un ambiente che non amano e vorrebbero cambiare, ma hanno firnato un contratto e non si possono muovere: queste catene andrebbero spezzate, ma non è sempre facile. Molto bello il cielo per gli incontri.

Pesci, questa giornata è un po’ ambigua perché ogni tanto sei vittima di malinconia e ricordi, anche se no si mette in dubbio il tuo successo. Ora bisogna sviluppare la tua capacità emotiva in maniera positiva e soprattutto rivolgerla alle persone che ami di più, perché questo cielo di novembre è di preparazione a un dicembre che sarà molto importante, così come i primi mesi dell’anno prossimo che, come ha scritto l’Oroscopo di Paolo Fox sul libro del 2024, saranno molto importanti. Come dice il proverbio “chi ha tempo non aspetti tempo”: molta della tua capacità di azione sarà attiva tra la fine del 2023 e gli inizi del prossimo anno.











