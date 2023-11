Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 novembre 2023/ Luna e Mercurio favoriscono l’Ariete, il Cancro è brontolone

Oroscopo Paolo Fox: una buona giornata per l’Ariete, il Toro stia attento ad alcuni segni zodiacali

Ariete, giornate particolari con Luna e Mercurio in aspetto ottimo! Non manca la vitalità e come sempre il dispendio di energie deve essere calibrato, perché sei una persona che si concede molto, si dà tanto da fare e poi arrivi alla sera esausto. Nel suo libro del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox scrive che l’Ariete avrà di più, soprattutto dopo giugno: durante la primavera si organizzeranno molte cose e poi arriveranno delle conferme. Già da questo 2023 è arrivato il tempo del riscatto e solo l’amore lascia un po’ a desiderare.

Toro, recupero in corso. Sappiamo però che da giugno tutta la tua vita è cambiata per vari motivi, anche per questioni esterne. Pensiamo al lavoro e al denaro, perché tutto quello che stai facendo adesso è importante, ma conta ancora di più la volontà di reagire alle provocazioni del periodo. Attenzione con Leone e Acquario.

Gemelli, questo potrebbe essere un giorno un po’ complesso dal punto di vista astrologico: è probabile che tu ti senta un po’ stanco e nervoso. Quando non riesci a fare tutto quello che desideri ti innervosisci. In realtà, c’è il problema di fare troppo e forse anche si avere impostato troppe iniziative tutte insieme. La tensione emotiva potrebbe essere sbloccata solo grazie a un incontro d’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è proprio l’aspetto sentimentale che sembra un po’ più complesso: Venere dissonante, in astrologia, rappresenta spesso i piccoli disagi e i diverbi nei rapporti che non sono solo di tipo amoroso, ma possono essere anche di tipo amicale o parentale. In generale, in questo momento, il Cancro è un po’ ostile, forse perché si sente ferito o ha vissuto qualche problema. Sei oggetto di qualche critica, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

