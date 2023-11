Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 novembre 2023/ Venere dà fascino alla Bilancia, lo Scorpione attenda dicembre

Oroscopo Paolo Fox: Leone in grande recupero, la Vergine vive alla giornata

Leone, questa situazione astrologica è molto importante per l’amore, le amicizie, le conoscenze e i consensi. È molto probabile che, in questo periodo, se sta facendo qualcosa di bello ed è sottoposto al giudizio degli altri, il Leone se la cavi molto bene. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che c’è anche una grande voglia di riscatto nell’aria. Gli amori incerti verranno spazzati via e le relazioni più belle saranno, al contrario, potenziate. Periodo di recupero.

Vergine, tu che sei una persona attenta ai dettagli e scrupolosa, da qualche tempo ti sei ritrovato a vivere alla giornata. Nei rapporti tra genitori e figli, conviventi e parenti, ci vuole pazienza se ci sono degli affari in comune. Per esempio, se c’è da decidere su un lavoro che si fa insieme, su una proprietà o su un lascito: attenzione ai rapporti che non sono chiari. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che le stelle del 2024 sono molto interessanti soprattutto all’inizio, entro primavera, e quindi quello che stai facendo adesso sarà utilissimo per gestire al meglio una scelta da fare tra febbraio e maggio.

Bilancia, giornata di grande interesse, soprattutto perché i problemi, negli ultimi due mesi, non sono stati pochi. Innanzitutto l’Oroscopo di Paolo Fox legge una grande sensazione di rinascita e forza che prima non c’era e poi l’amore permette di fare una scelta importante: chi ha già una storia la continua e chi aveva perso di vista il partner potrà riconquistarlo, con Venere nel segno. Al di là che la si voglia sfruttare per l’amore oppure no, questa Venere comunque dona un grande fascino e di conseguenza, in questo momento, i colloqui di lavoro, gli incontri con gli altri e i confronti riescono meglio, perché i Bilancia sono più suadenti.

Scorpione, in questo periodo di compleanni per i nativi del segno, gli Scorpione sono sempre un po’ turbati nell’ambito del lavoro. C’è chi sta facendo per bene il suo lavoro ma è circondato da persona non proprio piacevoli: lo Scorpione sta vivendo una situazione particolare in cui è più difficile ambientarsi e corrispondere con gli altri in maniera tranquilla. Venere sarà nel segno a dicembre: il pianeta dell’amore è favorevole a chi cerca un sentimento. Iniziate a guardarvi intorno, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox.











