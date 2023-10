Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre 2023/ Tempo di realizzazioni per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si lanci in nuove imprese, il Capricorno non si chiuda

Sagittario, ritrovare l’ottimismo, una qualità che poi ti è innata, è necessario: le giornate dal 10 al 12 sono state pesanti per qualcuno. Quest’ottimismo si deve anche tradurre in azione diretta e concreta, perché tu non sei un sognatore, ma una persona che vuole agire sempre in maniera molto razionale. Se hai un progetto per la vita, prima o poi devi realizzarlo, non solo accarezzarlo o chiuderlo in un cassetto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario, colpito un bersaglio non si accontenta e vuole subito centrare un altro obiettivo. Vuoi tagliare nuovi traguardi?I Il periodo è quello giusto.

Capricorno, oggi abbiamo tanti pianeti dalla tua parte e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia dalla tua parte una persona che ti ama: questa è una domenica intrigante anche per fare progetti di coppia. Chi non ha un amore da tempo si è crogiolato in una solitudine che non è particolarmente piacevole. I progetti di lavoro sono importanti e questo è un periodo di grande costruzione.

Acquario, sarebbe il caso di parlare con calma, soprattutto se ci sono delle persone che stanno un po’ antipatiche o se ti trovi in un contesto polemico. Non è una giornata al massimo, dichiara l’Oroscopo di Paolo Fox, ed è un periodo in cui l’Acquario ha tante idee per la testa, ma questo Giove contrario porta confusione:. Ecco perché potrebbero essere aperte più ipotesi: Acquario che vogliono cambiare vita, casa, lavoro e anche i sentimenti sono stati messi alla prova, di recente. In questo turbine di idee molto variegate, che porta una certa agitazione perché un giorno di desidera una cosa e il giorno dopo un’altra, ci vuole un po’ di tranquillità.

Pesci, il pensiero dell’Oroscopo di Paolo Fox va alle coppie che hanno vissuto una separazione. Ottobre è il mese in cui bisogna ridefinire il proprio ruolo: Venere opposta parla di qualche piccolo conflitto, del desiderio di essere un po’ capiti e consolati. Le bugie hanno le gambe corte ed è molto importante essere chiari ed evitare discorsi che possono portare a fraintendimenti. Le stelle obbligano alla chiarezza in campo sentimentale: pena qualche conflitto di troppo.











