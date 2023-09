Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 settembre 2023/ Capricorno sempre al top e i Pesci affrontano venti impetuosi

Oroscopo Paolo Fox: le scelte del Sagittario devono essere oculate, il Capricorno ha un tanti pianeti a favore

Sagittario, tu sei positivo per quanto riguarda le relazioni, le amicizie ed è molto difficile rinunciare alla tua compagnia, perché sei un entusiasta. Ultimamente però ti sei reso conto di dare molto agli altri, ma di avere meno in cambio. Questo è un anno interessante per chi vuole cambiare vita e c’è anche chi penserà di sposarsi o convivere: attenzione però a tutte le scelte che si fanno in questo momento, perché dovranno essere ben consapevoli e ragionate, altrimenti si rischia, nella seconda metà del 2024, di ripensarci, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. I tempi cambiano e così anche le idee.

Capricorno, Luna favorevole, Mercurio interessante, Sole importante e Giove sorridente: qui devi parlare ed esprimere al meglio quello che desideri. Sei uno stacanovista e quando hai interesse per qualcosa non molli la presa e anzi insisti: non confermare però situazioni fallimentari in partenza ed è molto importante circondarsi di persone belle e positive. Anche un amore fa la differenza, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, in questi giorni vivi nel caos: ritardi nelle consegne, qualche discussione con un ente, spedizioni che non arrivano e c’è sempre da combattere con un piccolo problema di carte o burocrazia. Inoltre, se ti avevano promesso qualcosa, probabilmente questa promessa non è stata mantenuta. Entro fine anno si programma un grande evento, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, però in questi giorni cerca di essere cauto, altrimenti il tuo stato d’animo, così volubile e desideroso di cambiamenti, potrebbe riversarsi in maniera sfavorevole in amore.

Pesci, un incarico importante c’è, ma l’Oroscopo di Paolo Fox aveva annunciato un settembre di fatica, con Sole e Mercurio in opposizione. Le tue idee non sono quelle degli altri e forse ti stanno imponendo delle cose che tu vorresti quantomeno impostare in maniera diversa. Le forti opposizioni planetarie del periodo rischiano di diventare fonte di qualche polemica anche in amore. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quindi quello di mantenere la calma. Attenzione alle parole di troppo.











