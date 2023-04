Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Una domenica di metà mese con un cambio di Luna che dall’Acquario va in Pesci. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice come andrà la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele e di seguito vediamo le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve rilassarsi oggi, il Capricorno è un po’ irrequieto

Sagittario, domenica da tranquillità. Forse non è questo il momento giusto per stancarsi più di tanto, per correre dei rischi, anche se al Sagittario i rischi piacciono, perché si mette alla prova: i segni di fuoco hanno sempre bisogno di superare ostacoli. Potrebbe nascere qualche dubbio in amore e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice soprattutto a chi è lontano dal partner: è vero che la lontananza può generare un maggior desiderio, ma se è esagerata porta solo dubbi. Queste lontananze possono essere non solo fisiche, ma anche psicologiche. Per esempio, se hai dei rapporti con Toro o Capricorno, o comunque con delle persone molto pragmatiche, sarà difficile impostare emozioni vaghe, perché c’è chi vuole risposte certe!

Capricorno, la Luna in buon aspetto determina vigore e nervosismo e persino un piccolo di impazienza resta. Proprio tu che, di solito, sai aspettare con calma il momento in cui agire, in questo periodo ti senti molto nervoso. C’è un desiderio inconscio in molti di noi: quello di sentirsi amati e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu questo desiderio lo abbia appagato, anche perché è vero che sei una persona indipendente, ma hai bisogno di sentimenti veri.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario va meglio con la Luna nuova, i Pesci hanno la Luna nel segno

Acquario, con la Luna che non è più nel tuo segno si può stare meglio. In effetti, la Luna crea un’agitazione nell’Acquario: sabbiamo che l’Acquario è un segno già bastian contrario di suo e poi se c’è pure la Luna a mettere zizzania e alzare qualche polemica, è chiaro che non è facile andare d’accordo con tutti. Oggi torna l’ottimismo, la volontà e il desiderio di pensare a un nuovo orizzonte da conquistare. Per le coppie che hanno vissuto disagi, periodo di riferimento e l’Oroscopo di Paolo Fox spera anche di riconciliazione.

Pesci, tu hai una personalità variegata e hai un umore molto ballerino. Se hai deciso che una situazione non deve più andare avanti, potresti anche arrabbiarti e sollevare un polverone, anziché farti scivolare le cose addosso, per far capire che quella cosa non la vuoi più fare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche per pararti, rispetto al futuro, da osservazioni negative. Qualcuno potrebbe dire: “Vedi, ha lasciato tutto senza dare una spiegazioni”, invece, facendo notare agli altri che sei arrabbiato, una spiegazione la dai se, in qualche modo, desideri cambiare rotta. Saturno nel segno permetterà di sfoltire non solo amicizie inutili, ma anche situazioni che non ti piacciono più.

