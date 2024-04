Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2024/ Aprile inizia a rivelarsi un mese migliore: per quali segni?

La seconda metà di aprile cambia gli equilibri per i segni zodiacali. Siamo solo all’inizio, ma si vedono già alcuni miglioramenti, soprattuttto per Cancro, Gemelli e Bilancia. Oggi la Luna si trova in Leone e risulta un po’ faticosa per l’Acquario.

Il Cancro risale faticosamente la china, lo Scorpione ha tre giorni un po’ così. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Cancro, come aveva preannunciato l’Oroscopo di Paolo Fox, la seconda metà di aprile è decisamente migliore della prima. Non subito, perché c’è ancora qualche opposizione planetaria, e questo significa che alcune cose di lavoro devono essere ancora sviscerate. Potrebbe esserci una lotta per ottenere un miglioramento o più garanzie oppure solo dei ritardi. Chi ha conosciuto una persona nuova di recente non è ancora così entusiasta perché non c’è molta sicurezza. Dalla fine del mese Venere sarà più presente: maggio darà risposte più concrete, tuttavia già ora starai meglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2024/ Un cielo più semplice per il Capricorno e super Luna per il Leone

Scorpione, la settimana è iniziata un po’ pesantemente e bisogna rivedere alcuni aspetti finanziari. Tra la fine di aprile e i primi di maggio dovrai superare una prova e assumerai un ruolo diverso rispetto al passato, accettando anche alcune critiche, anche se non sempre è semplice. In amore, niente di nuovo sotto il sole, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2024/ Segni di fuoco sempre fortissimi, anche se Marte insidia l'Ariete

Oroscopo di Paolo Fox: bando alla malinconia per i Pesci, i Gemelli ripartono

Pesci, fino a mercoledì avrai ancora un momento di forza: vuoi riscattarti e potrai avere più chiarezza in amore. C’è un po’ di insoddisfazione che potrebbe causarti una malinconia che non ha motivo di emergere. Cerca di essere ottimista e chiudi le questioni di lavoro entro fine maggio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, la Luna è a tuo favore. Se sei rimasto un po’ fermo a causa di problemi sentimentali o personali, recentemente, adesso abbandonerai le malinconie e tornerai in pista! Da giugno il cielo sarà molto più bello e l’estate potrebbe portare l’amore, per molti nativi del segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2024/ Tre giorni top per Gemelli e Pesci e un po' flop per lo Scorpione

Tante cose nuove per la Bilancia, l’Acquario stia attento alle illusioni d’amore. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, è iniziata la seconda parte del mese e sarà migliore della prima. Se una relazione non funziona più e alcune collaborazioni non danno più risultati, sarà necessario chiudere. Sceglierai persone nuove: sul lavoro potrebbero essere dei soci. Non rivangare il passato e soprattutto vecchie polemiche, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, un po’ di dubbi tra oggi e domani: accordi o amicizie da rivedere, ma da giugno avrai una bella ripartenza, con Giove a tuo favore. In amore, c’è una persona lontana? Stai attento agli amori che ti impegnano la testa e nient’altro. Spesso l’Acquario, per non essere schiavo dei sentimenti, finisce per innamorarsi di chi è imprendibile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA