Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2020/ Previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

Soffermiamoci sui segni d’acqua per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020. Come sempre il noto astrologo ha analizzato segno per segno, partiamo da quello del Cancro.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’oroscopo di Paolo Fox per il segno del Cancro rivela: l’approssimarsi del momento in cui Saturno libererà questo segno permette di vivere le situazioni con maggior serenità. Queste settimane costituiscono una importante fase di rinnovamento: sembra essere arrivato il momento di decidere quali rapporti meritano di essere portati avanti e concentrarvisi.

Queste le previsioni di oggi per il segno dello Scorpione. La giornata di oggi sembra poter portare delle buone soddisfazioni sul piano lavorativo, ma le questioni sentimentali potrebbero vivere qualche difficoltà: attenzione a non assumere atteggiamenti troppo polemici o a non innescare inutili discussioni.

Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox

E andiamo all’ultimo segno d’Acqua: quello dei Pesci . L‘oroscopo di Paolo Fox rivela: nonostante i dubbi e l’agitazione che sembra continuare a caratterizzare queste giornate, le ore di questo mercoledì sembrano portare un po’ di sollievo, specialmente in amore. Spese in arrivo.



