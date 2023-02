Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela la prospettiva delle stelle anche oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci stiamo avvicinando a importanti movimenti planetari, specialmente di Saturno e Venere, e questi hanno degli effetti sui segni zodiacali. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 16 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a…

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve avere fretta, il Toro ha grandi obiettivi ed è determinato

Ariete, sempre molto importante questo periodo e “chi ben comincia è a metà dell’opera”, dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel tuo caso. Tutti i nati Ariete che vogliono rimettere in gioco i sentimenti e che vogliono anche sfruttare questo passaggio di Giove, che ricordiamo terminerà agli inizi di maggio, devono darsi da fare. Tutto l’anno è molto importante, ma a volte l’Ariete finisce per rovinare quello che ha creato, perché va un po’ troppo di corsa oppure pretende subito dei risultati. È vero che l’impegno è stato grande, ma bisogna avere un po’ di pazienza. I prossimi due mesi comunque sono molto interessanti per l’amore!

Oroscopo Paolo Fox, 15 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Toro, siccome da maggio Giove entra nel segno, tutti quelli che vogliono ottenere risultati concreti devono darsi da fare. In questa logica, “chi non è con me è contro di me”: questo è il pensiero del Toro, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi tutti i nativi del segno che si sentono circondati da persone poco valide, in questo momento non solo diventeranno intransigenti, ma potrebbero anche redarguire qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli rivalutino l’amore in vista di un Saturno nervoso, il Cancro può avere risvolti positivi molto presto

Gemelli, recuperare fiducia è importante. Sappiamo che da marzo inizierà un transito, quello di Saturno, che rivelerà una certa agitazione nei rapporti e nei contratti. Per fortuna, Venere è molto intrigante e lo sarà ancora di più dal 20 febbraio: questo può mettere a posto questioni d’amore. Se vi chiedete cosa c’entri, l’Oroscopo di Paolo Fox risponde che quando ci si sente innamorati, anche eventuali problemi di tipo pratico si superano con più coraggio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cancro, le perplessità non sono mancate. Tante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che hai chiuso il 2022 con tanti punti interrogativi, ma allo stesso tempo spera che questi punti interrogativi diventino esclamativi! Se ne riparlerà meglio dopo maggio. Intanto però, questi mesi di febbraio, marzo e aprile servono proprio per impostare delle novità: non è escluso, tra l’altro, che se lavori per un’azienda, cambino alcuni capi, riferimenti, colleghi e che quindi, entro due mesi, si rinnovi tutto a favore. L’amore ha bisogno di un po’ più di serenità, non certo di gelosia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA