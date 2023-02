Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela la prospettiva delle stelle anche oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci stiamo avvicinando a importanti movimenti planetari, specialmente di Saturno e Venere, e questi hanno degli effetti sui segni zodiacali. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento a scontri controproducenti, la Vergine sta per affrontare Saturno contro

Leone, quando non ti va bene una cosa, è difficile che tu resti in silenzio. Questo può essere un problema se esageri! Ovvero se, con il tuo modo di fare impulsivo e anche piuttosto determinato, alla fine vai contro tutti. Un po’ di attenzione per questioni di soldi è necessaria. Non metterti contro qualcuno che può pregiudicare il tuo futuro, anche e soprattutto su lavoro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox,

Vergine, Saturno opposto: cosa vuol dire? L’Oroscopo di Paolo Fox ne parlerà più approfonditamente tra qualche giorno, quando il 7 marzo inizierà questo transito. Significa che qualche contratto cambierà: marzo, aprile e, parzialmente, maggio diventano mesi di transizione, in cui bisogna decidere cosa fare e dove andare. È un qualcosa di cui parliamo da tempo e che è anche scritto nel libro di Paolo Fox per l’oroscopo del 2023. Per fortuna, si recupera l’amore: quando siamo supportati dalla passione e da una bella emozione, sappiamo bene cosa fare o comunque ci sentiamo meno soli.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è un po’ in affanno, lo Scorpione è alle prese con problemi tecnici

Bilancia, questa giornata è un po’ affannata. Tu hai un tuo senso della giustizia e della verità che non corrisponde a quello delle persone che hai attorno. È chiaro che ognuno ha una sua verità e qualche verità nascosta riaffiorerà. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che non sono pochi i nati Bilancia che hanno nascosto, per troppo tempo, un loro modo di essere o comunque adesso stanno rivelando delle cose che non avevano mai detto a nessuno. È un momento in cui ci si può sentire più liberi e anche più compresi.

Scorpione, qualche spesa per la casa, per un guasto, state cercando forse artigiani e operai per quello che dovete mettere a posto adesso oppure dovete sistemare una questione di lavoro. In fondo questa giornata non è male e anzi: può essere utile per regalare un po’ di serenità. Programmate un fine settimana interessante: le intuizioni saranno doppie e valide.











