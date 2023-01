Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo arrivati alla metà di gennaio: il tempo vola, ma l’Oroscopo di Paolo Fox è una certezza, tutti giorni, su Radio LatteMiele. Come sarà questo lunedì 16 gennaio 2023 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si annoia un po’, momento conflittuale per il Capricorno

Sagittario, avresti bisogno di un periodo un po’ più stimolante: attorno a te non ci sono persone così vivaci e sei sempre tu a “tirare la caretta”. Soprattutto nei rapporti con Bilancia, Cancro e Ariete ci vuole un po’ di pazienza, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tu vai a mille e invece questi segni zodiacali stanno un po’ rallentando. Si rischia quindi di vivere un ritmo che non collima e di non ritrovarsi con idee e progetti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, è sempre molto importante, in questo momento, guardare oltre, perché le stelle attuali portano molte afflizioni, qualche contrasto e, addirittura, qualcuno potrebbe metterti in bocca cose che non hai detto e, siccome sei una persona molto lineare e ligia al dovere, questa confusione ti dispiace. Comunque sappi, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, che hai un cielo di forza che crescerà nel tempo e quindi, anche se gli inizi dell’anno sono un po’ a rallentatore, poi le cose andranno meglio. L’amore va curato un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: bella tutta la settimana dell’Acquario, i Pesci non sono del tutto sereni

Acquario, bella questa settimana! Avere Venere e Marte in aspetto buono e Giove in sestile non può che regalare delle soddisfazioni, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro, vorresti maggiore rispetto e sei sempre in balia delle emozioni del momento: qualche tempo fa, la settimana scorsa, hai avuto anche un blocco immotivato, nel senso che il destino ti ha giocato un brutto scherzo. Adesso, finalmente, piano piano, si può recuperare. Non bisogna trascurare le relazioni e le amicizie, perché potrebbero diventare qualcosa di più. Ci sarà anche chi vedrà un amico dopo tanto tempo e avrà proprio voglia di contattare delle persone piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Pesci, sono delle stelle importanti, ma ancora siamo a metà di questo grande progetto, di questa grande evoluzione che avrà delle verifiche tra marzo e maggio. Se alcune persone si mettono in mezzo, non sono dalla tua parte, cercano di privarti di serenità in qualche modo, allora solo in questo caso sarà necessario dire stop. Alcuni però non possono essere del tutto sereni, perché sono preoccupati per una persona che non sta bene, in casa. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che martedì avremo una bella situazione astrologica e mercoledì un po’ meno, quindi, tra oggi e domani, sarebbe meglio chiarire cosa c’è che non va o fare delle proposte per ottenere delle risposte, da marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA