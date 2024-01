Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ I primi mesi dell’anno sono di riflessione per Leone e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: giornata stancante per il Leone, la Vergine recupera l’amore

Leone, speriamo che un amore ti abbia coinvolto, perché dagli inizi di questo mese abbiamo un cielo davvero interessante. Tra febbraio, marzo e aprile dovrai capire da che parte stare, soprattutto se hai rinnovato completamente i tuoi metodi di lavoro oppure se magari c’è stato un piccolo problema amoroso. L’Oroscopo di Paolo Fox non mette in discussione solo le coppie, ma si riferisce anche a chi è stato male perché si è ritrovato contro un parente o una persona che, fino a qualche tempo fa, era di riferimento. C’è chi ha addirittura “liquidato” la propria posizione all’interno di un gruppo, pur di poter fare altro: ecco perché stiamo parlando di mesi di riflessione. Questa giornata metterà l’accento sulla fatica fisica.

Vergine, concludere affari e avere successo, tra fine mese e gli inizi di febbraio, è facile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In generale la situazione sentimentale appare in recupero: tutti quelli che vogliono rivedere un amore, fare una conoscenza importante i sviluppare un’amicizia, dovranno darsi da fare. È come se il cielo ti desse un’occasione da sfruttare che sarà più o meno evidente a seconda dell’attività che svolgi delle cose che fai. Emozioni in corso e novità!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sia diplomatica, lo Scorpione è work in progress

Bilancia, sembra un periodo confuso. Siccome alcune relazioni e situazioni saranno messe alla prova alla fine del mese, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di evitare di dire cose azzardate, come “basta mene vado!”, e di non essere assolutisti: non dire sì e non dire no. Cerca di essere diplomatico come di solito è nella natura del tuo segno, a meno che non ci sia qualcuno che veramente “ti tira per la giacchetta”. In questo periodo hai bisogno di sorrisi!

Scorpione, un’occasione di riscatto c’è: non essere negativo nei confronti di quello che ti circonda, perché questo è un oroscopo importante. Non è escluso che Giove in opposizione abbia portato dei tagli, delle chiusure e delle tensioni, però chi è solo deve guardarsi intorno e non deve pensare solo al passato. Inoltre, chi vuole cambiare gruppo, ruolo o tentare un miglioramento avrà questo periodo giusto per riflettere e la soluzione da giugno in poi, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

