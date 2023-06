Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2023/ L’Acquario soffre dentro di sé, il Capricorno miete successi

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, apre la sua rubrica con uno sguardo al calendario delle effemeridi per fare il punto delle posizioni dei pianeti: il Sole è in Gemelli e oggi verrà raggiunto dalla Luna. Inoltre, Mercurio è sempre in Gemelli: trittico di pianeti, in buon aspetto a Venere e Marte. Vediamo cosa significa per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, ci sarà da discutere per questioni di famiglia. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è però di sfruttare questo bellissimo transito di Venere e Marte che, abbinati, provocano emozioni particolari e relazioni nuove: se siete single, guardatevi intorno! L’unico problema potreste averlo se avete una storia da tanto tempo che non vi piace più. Primo, perché siete molto sinceri e non farete certo finta di essere innamorati, se non lo siete più, e secondo potreste cercare un’alternativa e questo è più rischioso. La fatica è tanta, ma i progetti per l’autunno sono favoriti.

Capricorno, in questo periodo sei già fuori da una fase di grande stress che ti coinvolge da tempo, però seminando bene si ottengono risultati e tu lo sai perché sei una persona stacanovista. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo cielo sia davvero interessante e che finalmente si aprono le porte di un 2023 utile: per riscuotere, per agire, per sviluppare progetti. Questo è un anno che porta grandi risorse: naturalmente, per chi ha seminato bene sarà ancora più facile.

Acquario, qualche questione da risolvere. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che gli Acquario, in questo momento, siano molto inquieti e lo sanno bene quelli li frequentano, perché è un momento di incertezza, perché non si può dire nulla che ci sono sempre delle polemiche e probabilmente il problema non sono gli altri: dentro gli Acquario c’è una certa insoddisfazione, forse perché la noia ha preso il sopravvento oppure perché alcuni progetti, così come si immaginano, non sono ancora realizzabili. Se non ci sono certezze in amore, è colpa di Venere in opposizione che consiglia di navigare a vista.

Pesci, se ci sono state delle tensioni, sopratutto nel passato, devi impegnarti a superarle, perché sei il segno dei ricordi: in positivo, ma anche in negativo. Se, in amore, ricordiamo solo ciò che non ha funzionato, inevitabilmente non ci lasciamo andare a una nuova emozione. Se ti sei sentito messo da parte sul lavoro, è chiaro che tu adesso voglia ottenere un buon riscatto. Evita di prendere troppo su serio chi non merita attenzione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chissà perché hai questo spirito da “crocerossina” che ti porta spesso ad aiutare chi poi non è nemmeno riconoscente nei tuoi confronti. Il nuovo transito di Mercurio, da adesso fino al 27 giugno, aiuta a sfoltire il settore amicizie e a capire chi è con te e chi è contro di te. Attenzione con i soldi.

