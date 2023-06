Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2023/ Spotlight sul Leone, mentre la Bilancia è sotto pressione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, apre la sua rubrica con uno sguardo al calendario delle effemeridi per fare il punto delle posizioni dei pianeti: il Sole è in Gemelli e oggi verrà raggiunto dalla Luna. Inoltre, Mercurio è sempre in Gemelli: trittico di pianeti, in buon aspetto a Venere e Marte. Vediamo cosa significa per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2023/ L'Acquario soffre dentro di sé, il Capricorno miete successi

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è al centro dell’attenzione, la Vergine ha qualche problema tecnico

Leone, le spese sono da controllare. Venere nel segno ti mette comunque al centro dell’attenzione: stai per ricevere un incarico nuovo oppure inizierai un progetto importante. Tutti confidano in te e ti guardano (questo ovviamente ti piace, perché sei una persona un po’ egocentrica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox), ma inevitabilmente crea delle responsabilità grandi! È brutto tradire le aspettative di chi punta su di te. Serata un po’ nervosa.

Oroscopo Paolo Fox, 15 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a...

Vergine, questo nuovo transito di Mercurio chiede di mettere a posto questioni economiche e probabilmente, in questo periodo, devi anche scrivere una bella “letterina” a una persona per chiarire delle cose che non vanno. Attenzione anche se hai qualche problema di tipo informatico o tecnico. In amore, non è il caso di mettersi a recriminare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è stanca, lo Scorpione è tesissimo

Bilancia, questa giornata è un po’ stancante: capire se ci sono stati dei problemi è utile, anche perché l’inizio di settimana è stato tosto. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di mettere in pratica l’arte dell’equilibrio e non della seduzione. Molto importante recuperare a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2023/ Caos appuntamenti per il Capricorno e amore top per il Sagittario

Scorpione, ci sono tante tensioni. Riuscire a fare tutte le cose che hai in mente è difficile e addirittura c’è chi si ripropone di fare un “discorsetto” abbastanza tosto a una persona che non sta facendo il suo dovere. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce a rapporti con capi o parenti. Se poi l’amore non ti dà quello che desideri, ti senti un po’ messo da parte. Forse in famiglia c’è stato un problema, vedi il partner un po’ preoccupato: non è detto che questa Venere dissonante porti per forza problemi, perché a volte, semplicemente, si è preoccupati per qualcuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA