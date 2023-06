Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2023/ Toro e Gemelli sono forti ma nervosi, per certi pianeti dispettosi

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, apre la sua rubrica con uno sguardo al calendario delle effemeridi per fare il punto delle posizioni dei pianeti: il Sole è in Gemelli e oggi verrà raggiunto dalla Luna. Inoltre, Mercurio è sempre in Gemelli: trittico di pianeti, in buon aspetto a Venere e Marte. Vediamo cosa significa per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è inarrestabile, il Toro dev’essere irremovibile

Ariete, chi ti ferma più? Queste sono giornate veramente importanti, al punto che, se non hai un progetto, potresti elaborarlo, visto il momento positivo. È chiaro che molti si devono riprendere anche da una situazione psicofisica piuttosto pesante, vissuta nel corso delle ultime settimane, tuttavia, con un po’ di buona volontà, si arriva lontano. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è anche di ritrovare l’amore, se per caso s’è perso per strada.

Toro, questo è un anno di grande importanza, l’Oroscopo di Paolo Fox non si rimangia le indicazioni: aveva comunque già parlato di un giugno pesante. Nelle relazioni di lavoro e nei rapporti con i parenti, se ci sono anche questioni di soldi, bisogna mantenere il punto. Voi però mantenete sempre un atteggiamento attivista che va sempre bene. Amore in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono infastiditi da Saturno, il Cancro avrà belle novità

Gemelli, questo transito di Mercurio nel segno porta delle novità. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano dei Gemelli arrabbiati o comunque insoddisfatti, perché ci sono delle proposte, poi però slittano nel tempo; ci sono delle persone che promettono e poi non mantengono. Insomma, questa serie di ritardi, giustificati da un Saturno dissonante, inevitabilmente portano insofferenza. L’amore può essere un’ancora di salvezza: date spazio ai sentimenti.

Cancro, dovreste sentirvi un po’ meglio e qui bisogna anche capire come state fisicamente: gli ultimi due mesi hanno portato delle vere e proprie prove da superare. L’Oroscopo di Paolo Fox però guarda il lavoro e i progetti a lunga scadenza e ritiene che ci saranno delle buone novità. Le stelle di questo periodo ti mettono alla prova, ma ti danno anche la capacità di superare convenzioni e regole. Bene l’amore, se ci sono stati problemi nel passato.











