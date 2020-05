Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per i Pesci di Paolo Fox

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox che ci porta all’Ariete. Il segno ha la Luna nel segno e domenica sarà una giornata forte e influenzata bene. Non ci si deve bloccare nonostante gli eventi difficili. Si è quelli dei grandi cambiamenti, non ci si deve preoccupare se alcune situazioni sono finite. La giornata invita a essere positivi.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Toro ha Saturno dissonante, a livello astrologico ritardi e a livello umorale poi nulla, i progetti non vengono intaccati con Giove favorevole. Serve tempo se si vuole recuperare stabilità e va detto che molto dipenderà dalle persone che si hanno intorno.

Oroscopo dei Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox

Con l’oroscopo di Paolo Fox diamo uno sguardo ai Gemelli che sono nervosi e da un paio di giorni non trovano serenità e tranquillità, le motivazioni sono chiare in parte sono riconducibili alle ripartenze. Da lunedì è possibile partire e vivere meglio. Questo prova speranza e stress.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Cancro

Il Cancro ha giornate ispirate a piene intuizioni, infatti i segni d’acqua avranno rivelazioni. Si riesce a capire quando è il momento di parlare o tacere. A livello sentimentale non ci sono privazioni. Anche se c’è stata una crisi si può recuperare, si nota che si hanno meno peli sulla lingua. Attenzione a non parlare troppo e a non mettersi nei guai. Giove opposto dice di rispettare le regole, ci sarà chi fraintende certi percorsi e discorsi.



