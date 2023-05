Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il grande giorno di Giove è finalmente arrivato: il pianeta della fortuna entra in Toro e cambierà molti aspetti nell’influenzare i segni zodiacali. Direttamente da Radio LatteMiele, vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 maggio 2023, e le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Giove invita l’Ariete a occuparsi di questioni pratiche, il Toro ha Giove attivissimo proprio da oggi

Ariete, senti un grande fermento ed è inevitabile, anche perché Giove dice “occupati dei soldi, delle questioni legali e burocratiche in sospeso”, Marte sarà attivissimo da sabato 20 e quindi questo è un momento in cui fremi, per avere una risposta, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa tensione e questa fretta però potrebbe essere controproducente, quindi massima attenzione soprattutto nei colloqui. Quello che rimane colpito in questo momento è l’amore, perché ci sono delle discussioni, dei chiarimenti e quindi devi essere soprattutto cauto nelle reazioni: non sarebbe bello portare a casa dei malumori.

Toro, questo cielo è veramente importante: Giove, attivissimo da oggi, entra nel segno. In realtà, questo è un cielo che produce un effetto importante soprattutto per coloro che hanno un’esigenza da esprimere e per quelli che hanno lavorato bene nel passato, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Chi ha già un amore, un lavoro, probabilmente non avvertirà grandi cambiamenti, ma chi ha dei forti dilemmi, troverà delle soluzioni. Con queste stelle, sarebbe un errore tornare a pretendere o a desiderare ciò che ha ferito precedentemente: intestardirsi è inutile. In amore, possibili novità.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono rivedere qualcosa nel lavoro, il Cancro da oggi ha Giove e Saturno attivi

Gemelli, innanzitutto l’Oroscopo di Paolo Fox vi annuncia che avremo un Marte molto attivo. C’è da dire però che alcuni rapporti di lavoro vanno perfezionati: persino chi vuole avviare un nuovo progetto, anche sulla base di un inedito programma partito negli ultimi mesi, dovrà rivedere alcuni tempi di realizzazione. L’amore è sottotono? Forse no, ma a volte vorresti avere una persona più forte a tuo fianco.

Cancro, ci sono anche delle giornate in cui qualche idea strana arriva o magari una piccola malinconia torna, però nel complesso l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che con Sole, Venere, Marte e finalmente Giove e Saturno attivi, non solo puoi riuscire a liberarti di un peso, ma addirittura a rinnovare un accordo. Tanti potranno ragionare senza l’influenza di terzi e prendere decisioni per conto proprio. Meglio abbandonare ogni reticenza in amore.

