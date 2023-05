Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il grande giorno di Giove è finalmente arrivato: il pianeta della fortuna entra in Toro e cambierà molti aspetti nell’influenzare i segni zodiacali. Direttamente da Radio LatteMiele, vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 maggio 2023, e le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vive un po’ di agitazione, la Vergine ha un bell’aspetto Luna-Giove

Leone, quello che è un po’ strano in questo cielo è proprio la tensione che hai dentro: potresti essere preoccupato per una persona cara, potresti essere in dubbio per un lavoro e magari, in questi giorni, devi anche prenderti qualche giorno e staccare la spina per risolvere una difficoltà o per far capire le tue esigenze. Insomma, non tutto è semplice, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra l’altro, le giornate del 17, 18 e 19 sembrano essere un po’ più stancanti. Anche se, ogni tanto, non riesci a mantenere la calma, forse sarebbe il caso di essere più tranquillo e sereno. Qualcuno alzerà la voce, ma solo per sfogare un po’ di rabbia.

Vergine, ogni azione, in questo periodo, può essere corretta. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il 18 avremo Luna e Giove in aspetto interessante: chi è single da tanti anni potrebbe fare un incontro. Chi ha un’attività, forse ha già cambiato ruolo, gruppo, mansione o si appresta a farlo, non tanto per scelta, ma spesso per convenienza che arriva dall’esterno: per una proposta o per una necessità impellente. Questo è un periodo importante proprio per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ora può risolvere un problema, lo Scorpione non perdona

Bilancia, la fatica si fa sentire e, tra l’altro, c’è ancora una Luna strana. Sei sull’onda alta che ti porterà lontana, ma l’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea che i Bilancia che ora risolvono un problema, personale o fisico, devono rendersi conto che non è colpa di maggio, ma dei mesi passati, se c’è una difficoltà. Sappiamo che dall’estate dell’anno scorso, e ancor più da dicembre e gennaio, tanti problemi sono stati fonte di ansia: se ancora oggi qualcosa non funziona è perché si è stati un po’ sbadati, non ci si è curati abbastanza, oppure semplicemente ci sono dei tempi lunghi per sbloccare una questione di un certo peso.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, dal 18, sarai pieno di tensione e forse anche livore, perché sappiamo che il tuo segno zodiacale le cose se le lega al dito: se pensi di aver subito un’offesa o un sopruso, non la farai passar liscia a chi ritieni sia la causa di questo disagio. Tuttavia il consiglio è di lasciarti scivolare le cose addosso: queste opposizioni planetarie potrebbero anche significare il fatto che stai facendo qualcosa di molto importante e hai paura di sbagliare. Strano per lo Scorpione avere qualche esitazione, ma questa settimana stati di agitazione si alterneranno ad altri di soddisfazione.

