Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il grande giorno di Giove è finalmente arrivato: il pianeta della fortuna entra in Toro e cambierà molti aspetti nell’influenzare i segni zodiacali. Direttamente da Radio LatteMiele, vediamo cosa accade con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 maggio 2023, e le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 15-21 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive cambiamenti, il Capricorno ha grande successo ma l’amore è un po’ giù

Sagittario, sempre da tenere sotto controllo le spese, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso è tempo di cambiare: Saturno lo dice da marzo e chi può lo farà o l’ha già fatto, altri semplicemente metteranno in ballo nuove relazioni. Le nuove storie vanno vissute per quello che sono: splendide avventure e nulla di più, ma solo per maggio! Perché a giugno si registrerà un cambiamento molto importante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Capricorno, il mondo è quasi nelle vostra mani. Oggi qualche piccola tensione può nascere, però son cose da niente. L’Oroscopo di Paolo Fox invita a guardare le stelle: Giove, Saturno, Urano, Sole e Marte, che addirittura non sarà più opposto da sabato. Cosa volere di più? Magari maggiore attenzione: chi ha già impostato grandi progetti nel passato avrà grande successo! La strada è libera da ostacoli, ma qui bisogna capire che voglia hai di metterti in gioco: questo è un periodo che vanta mille risorse in più rispetto a tempo fa. L’amore invece è da tenere sotto controllo, perché un passato turbinoso o qualche dubbio potrebbe tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si sente un po’ ostacolato, i Pesci hanno Giove nuovamente attivo

Acquario, molto importante evitare scontri diretti, soprattutto nelle giornate del 18 e 19, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. È come se tu volessi portare avanti un nuovo percorso di lavoro personale e ci fosse un destino avverso: forse non tutti, in questi giorni, capiscono la tua volontà. Visto che sono giornate di grande vitalità, indirizza quest’energia nel modo giusto, altrimenti potresti fare autogol. Stanchezza in agguato.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox ti spinge a liberarti di un peso, perché se ci sono dei disturbi in amore o delle persone contro, le giornate di sabato e domenica potrebbero essere vissute in maniera un po’ troppo ansiosa. Per colpa di una distrazione passata, di una multa, di una bolletta non pagata, bisognerà mettere a posto qualche conto. Resta però un periodo di grande affermazione, visto che Giove da oggi torna attivo ed entro fine mese portrai avere le idee più chiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA