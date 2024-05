Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2024/ Ancora Mercurio in primo piano: questioni di soldi, Ariete…

Oggi la Luna si trova nel segno della Vergine, un segno che è già rafforzato da Mercurio, attivo in Toro da ieri. Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox il cielo che premia Gemelli e Cancro, che hanno vissuto momenti di grande agitazione ad aprile. Conti da sistemare per Ariete e Leone.

Revisione dei conti per l’Ariete, il Toro si avvia verso una nuova esistenza. Il punto del’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, Mercurio, in questo momento, tocca il secondo settore del tuo cielo che corrisponde alle finanze: ci sono conti da mettere a posto, per l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se hai l’ascendente in Ariete, Sagittario o Leone. Non si tratta di questioni solo attuale ma che possono risalire anche ad anni passati. Marte nel tuo segno ti fa pensare all’amore! Questo è un periodo che ti consente anche di risolvere alcuni disagi nati ad aprile, quando eri eccessivamente attenzionato dai pianeti.

Toro, devi solo avere pazienta. L’Oroscopo di Paolo Fox ha ripetuto più volte che Giove ha tolto di mezzo molte situazioni che non avevano più senso di esistere: a volte pensiamo di vivere nel migliore dei modi possibili e magari non è così. C’è il desiderio di cambiare, di rilassarsi e di fare progetti lungimiranti anche con persone nuove.

Amore e voglia di vivere per i Gemelli, il Cancro ottiene ciò che merita. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, Venere e Giove arriveranno presto nel tuo segno. Cosa significa? L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo è un momento in cui si riparte, ci si mette in mostra e ci si apre alla vita, dopo un periodo in cui sei rimasto dietro le quinte. Avrai successo grazie alle tue capacità, indubbiamente, ma c’è comunque una bella positività che aiuta. Anche l’amore tornerà attivo!

Cancro, un cielo che acquieta le turbolenze di aprile. Questo mese consente di chiarire tante cose: se ti sei fatto sentire per ottenere ciò che ti spetta, adesso dovresti essere accontentato! Ci sarà un miglioramento progressivo che culminerà nel 2025: lentamente, ma inesorabilmente. Stelle più positive anche per l’amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: momento di riflessione per il Leone, la Vergine è super impegnata

Leone, ti sei affaticato molto negli ultimi 20 giorni. Qualcuno è ancora reduce da qualche problema personale o di famiglia che ha vissuto recentemente. È importante chiarire le proprie idee su ciò che c’è da fare da giugno in poi ed è probabile che molti nativi del segno abbiano già programmato la seconda metà del 2024. Cautela in amore: chi sta tenendo il piede in due scarpe dovrà scegliere definitivamente, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la Luna è nel tuo segno e si affiancherà al Sole e a Mercurio attivo. Tutte le questioni di carattere pratico saranno in primo piano. I Vergine sono spesso dei punti di riferimento per gli altri ed è quindi necessario che le persone che ti circondano capiscano che non sei indistruttibile, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

