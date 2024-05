Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2024/ Il Capricorno è primo in classifica: chi è il peggiore?

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox avremo Luna in Vergine che disturba un po’ un Sagittario un po’ deluso. Bilancia, Scorpione e Acquario vanno verso una seconda metà dell’anno decisamente migliore: Giove allieterà le loro vite. I Pesci sputeranno il rospo, mentre il re dello zodiaco è il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si ribella, lo Scorpione attenda la fine di maggio

Bilancia, inizia quella parte dell’anno per te più importante dal punto di vista astrologico. Attenzione al tuo attuale spirito ribelle, perché il rischio è di vivere in modo eccessivamente polemico. Dal 23 ci saranno opportunità in più, Giove ti protegge, ma attenzione alle diatribe legali, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, tieni duro fino alla fine del mese, quando Giove non sarà più opposto. Evita quindi di perderti in polemiche. L’inizio di maggio è stato duro, con tante prove. Adesso recupera un po’ di tranquillità e sfogati con una persona amica, se ne hai bisogno, perché aiuta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

La ruota gira, Sagittario! Il Capricorno è al top. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, la Luna è opposta, anche se non incide in modo così significativo. Alla fine del me se, però dovrai chiarire in amore. Abbi fiducia perché se adesso sei rimasto deluso dal lavoro, presto riavrai la tua rivincita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non fare confusione con i sentimenti.

Capricorno, il tuo cielo è magnifico: Saturno, Giove, Mercurio, Sole sono tutti positivi. Avrai successo e i tuoi avversari si autosaboteranno da soli: non avrai nemmeno bisogno di lottare. Il cielo è positivo anche per l’amore e i single dovrebbero pensare un po’ di più ai sentimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Le nubi si diradano per l’Acquario, i Pesci raccolgano le forze. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, tutte le opposizioni si dileguano dal 23 in poi. Non sei molto sereno, perché nonostante le belle parole non sei riuscito ad ottenere molto a livello concreto, per cui sei un po’ dubbioso sul futuro. Vedrai che alla fine del mese il cielo sarà terso! Dal 23 avrai le idee più chiare e saprai come valutare al meglio le situazioni, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, alla fine del mese arriverai alla resa dei conti con tutte le relazioni che non funzionano. Se ce l’hai con qualcuno, dirai quello che senti. Non farti influenzare da pensieri negativi e conta sulle tue intuizioni, che saranno ottime, e sulle emozioni che provi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











