Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024/ Focus sui sentimenti per Gemelli e Cancro: chi è più fortunato?

Oroscopo Paolo Fox: giornata bella in amore per l’Ariete, il Toro ammette i propri errori

Ariete, la Luna è positiva e questa è una giornata favorevole all’amore. In genere, nel fine settimana abbiamo più tempo per stare con gli altri, ma anche se lavori, ci saranno soddisfazioni. Mercurio è portatore di contatti, relazioni e buone idee: qualcosa di interessante potrebbe accadere, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, è la dissonanza di Marte che provoca nervosismo e le fatiche più recenti. In questa fase, se ci sono problemi, sono da attribuire agli anni passati: i nodi sono venuti al pettine. Dal 22 marzo, Marte tornerà in azione per il tuo segno e quindi la fine del mese sarà migliore. Il Toro ha la tendenza all’autoritarismo in amore e dovresti aver preso atto che qualcuno abbia deciso di ribellarsi. Ci sarà chi ammette di aver sbagliato: i primi giorni di marzo sono stati pesanti, con Venere opposta, ma ora si può rimediare, soprattutto domani, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: emergono le criticità in amore per i Gemelli, Venere dorride al Cancro

Gemelli, stai lontano dalle polemiche. Il fine settimana può servire a far luce su un rapporto, ma dipende con chi hai a che fare: se dall’altra parte c’è qualcuno che ha mentito ripetutamente oppure alcuni problemi sono stati messi sotto il tappeto per paura di litigare, è facile che ci siano squilibri.

Per chi lavora in un contesto familiare o dentro una società, ci saranno da prendere decisioni importanti entro luglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è un cielo che ti avvolge con amore e sentimenti. Le storie che hanno mostrato la corda arriveranno a una resa dei conti e c’è voglia di fare nuove conoscenze. Domenica sera avri molte soluzioni disponibili e pretenderai dimostrazioni d’affetto da parte di chi ami, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

