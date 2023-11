Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2023/ Il Toro pensi di più a sé, si rischiara il cielo dei Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: occhio al fisico Ariete, il Toro ha la Luna favorevole

Ariete, il fisico va temprato, rafforzato e vitaminizzato. In questi giorni, vi serve essere forti! Ognuno ha la sua condizione specifica per cui serve essere un po’ più tenaci, come per esempio le mamme in dolce attesa o coloro che devono intraprendere un progetto, perché l’Ariete ha in mente cose molte importanti. Quando si hanno dei grandi obiettivi, serve curare sia l’aspetto organizzativo sia quello fisico. Via libera alle questioni di carattere pratico, ma con un po’ di prudenza, perché fare le cose di corsa non aiuta. L’amore risponde? Dipende, perché in questi giorni non c’è tempo per amare oppure ci sono delle dispute anche con ex: l’Oroscopo di Paolo Fox richiede un po’ di attenzione.

Toro, avvantaggiati dal buon aspetto della Luna, finalmente ci si concentra molto meglio! Bisogna ritrovare un po’ di complicità e forse esporre in maniera molto serena le proprie idee. Sarà bene recuperare fiducia ed intimità nei rapporti che hanno vissuto, durante l’estate, una piccola o grande crisi. Molte persone si avvicinano a voi del Toro perché siete molto stabili: di solito garantite questa stabilità in amore e sul lavoro, solo che a furia di garantire agli altri, rischiate di accettare delle tensioni che arrivano dall’esterno senza potervi difendere. La prima cosa che vi chiede quindi l’Oroscopo di Paolo Fox è sì, di vivere per gli altri ed essere generosi, ma di tutelare anche le proprie esigenze.

Gemelli, abbiamo un Oroscopo di Paolo Fox interessante, il quale anticipa l’utilità della giornata di domenica. Sappiamo che gli ultimi due giorni sono stati un po’ sottotono, nella classifica generale dei segni: non avete sorriso molto e forse semplicemente siete solo molto stressati. Le coppie formate da tempo si possono chiarire, soprattutto se ci sono stati problemi a settembre, il mese più pesante.

Cancro, avere la Luna opposta, in generale, per i segni zodiacali, è indice di confusione e lo è doppiamente per te che sei governato dalla Luna! Oggi hai quindi il tuo governatore astrale che ti guarda accigliato: e tu chi guarderai in maniera severa in questa giornata? Forse dovrai mettere alla prova qualcuno. Le persone più emotive, in queste ore potrebbero risentire di qualche fastidio. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea che i Cancro sono “dolcemente complicati”: quando gli gira bene, sono persone meravigliose, ma quando hanno la Luna storta, come oggi, possono diventare addirittura troppo enigmatici.

