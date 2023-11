Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2023/ Leone superstar e la Vergine canta Patty Pravo

Oroscopo Paolo Fox: conti in sospeso per il Leone, la Vergine fa fatica a vivere alla giornata

Leone, qui abbiamo delle vittorie e dei piccoli successi! Gli atteggiamenti troppo diplomatici non fanno per te: a volte il Leone, colto dall’enfasi del momento, fa anche delle piccole gaffes. Comunque l’amore riprende quota, Mercurio è in ottimo aspetto: si può dire che questo è un cielo interessante e che solo dal punto di vista economico bisogna stare attenti. Tutti quelli che devono firmare un accordo o un contratto, in questo periodo, o che in qualche modo stanno aspettando dei soldi, dovrebbero essere cauti. Dal suo libro del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che i primi mesi del prossimo anno potrebbero essere ancora dubbiosi, dal punto di vista economico, salvo poi, durante l’estate, avere un grande riscontro. Non è escluso che qualche Leone abbia dei conti in sospeso che prima di qualche mese, anche per questioni legali o contingenti, non si potranno risolvere.

Vergine, “oggi qui domani là, io vado e vivo così” è la canzone di Patty Pravo che l’Oroscopo di Paolo Fox dedica al vostro segno, perché in questo momento vivete alla giornata. Presto ci saranno delle opportunità, però fare questa vita un po’ “carpe diem” non è che sia proprio meraviglioso per un segno zodiacale che ama programmare. Insomma, bisogna fare bene ogni valutazione e completare anche alcune discussioni che riguardano l’ambito della famiglia.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna è un po’ antipatica per la Bilancia e sorride, invece, allo Scorpione

Bilancia, oggi parti con una Luna dissonante che però non ha il potere di quel Marte che fu nel segno agli inizi del segno e che ha un po’ agitato le acque e ha creato anche problemi fisici: si tratta quindi solo di una giornata in cui si parte arrugginiti, stanchi e si è un po’ pigri. È indispensabile voltare pagina in amore, con Venere nel segno, rammenta l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi non crede in amore probabilmente ha vissuto brutte esperienze. Se si è separati, non è detto che si debba per forza trovare un’altra moglie o un altro marito e vivere rapporti seriosi, ma quantomeno trovare delle parentesi affettuose sì! Domenica sarà una giornata ideale per gli incontri.

Scorpione, hai una Luna in ottimo aspetto e sono privilegiati i rapporti con i Capricorno e i Vergine, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere sarà nel segno tra qualche settimana, come quando andiamo al cinema e vediamo i promo “prossimamente qui!”: prossimamente, nel cielo dello Scorpione, Venere parlerà di emozioni! Chi ha già un “film” in corso e c’è una sceneggiatura aperta a livello sentimentale non deve fare altro che continuare a crederci, a scriverla e ad emozionarsi.











