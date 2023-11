Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2023/ Sagittario al top con Venere e Mercurio, giornata ok per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: buone idee e amore top per il Sagittario, ripresa alla grande per il Capricorno con la Luna nel segno

Sagittario, Mercurio nel segno significa buone idee, Venere in buon aspetto rappresenta la forza dell’amore: chi vi ferma più? Siete amici ideali e persone molto piacevoli. Chi sta con un Sagittario, che sia amante o amico, deve rendersi conto che questo segno non firma esclusive, quindi se durante il weekend incontrate un Sagittario e vi trovate bene, non è detto che la ritroviate il weekend successivo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Soprattutto a livello di amicizia, il Sagittario ha molte conoscenze e quindi deve dedicare più tempo un po’ a tutti: non può perdere fans! Venere in aspetto buono alimenta la parte migliore di questo segno che è legata all’amore e alla conoscenza.

Capricorno, sei più forte e la Luna nel segno ti invita anche a studiare nuovi traguardi. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di liberarti di qualche peso superfluo, ovvero di amicizie o colleghi che non sono stati molto dalla tua parte, negli ultimi tempi. Successo in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox: ultima parte del mese in discesa per l’Acquario, i Pesci risolvano i contenziosi

Acquario, tutto ciò che non è stato fatto agli inizi di novembre può partire dal 22 ma, in generale, da questa seconda parte del mese. Non bisogna arrabbiarsi se c’è stato un blocco o un fermo, perché presto si ripartirà, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox: anche l’amore aiuta!

Pesci, finalmente tranquillità! Tuttavia, siccome ci sono state delle giornate un po’ pesanti, come quelle di martedì e mercoledì, l’Oroscopo di Paolo Fox invita a risolvere qualche contenzioso che potrebbe anche essere di tipo legale. Attenzione all’amore, perché si riaffaccerà a dicembre!











