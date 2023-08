Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2023/ L’Acquario ha Giove contro e i Pesci hanno Mercurio

Oroscopo Paolo Fox: si ricomincia su basi nuove per il Sagittario, il Capricorno eccelle se preparato

Sagittario, sei più determinato nelle prossime 48 e forse arrabbiato con chi non rispetta la tua ambizione. D’altronde, il nuovo transito di Saturno sta cambiando le regole del gioco: promesse non sono state mantenute, ma hai le spalle larghe, e puoi iniziare a fare delle cose nuove. L’amore va impostato su delle basi diverse, rispetto al passato, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei veramente pronto all’azione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I più determinati e quelli che hanno una buona preparazione potrebbero aver già ricevuto delle buone conferme. Per chi vuole sposarsi o convivere questo agosto è positivo e questo dialogo positivo portato dal mese in corso permette di realizzare progetti significativi.

Acquario, se ci sono delle perplessità, è perché in questi ultimi tempi ti sei distratto e hai fatto troppe cose, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove contro dice che ci vorrà un aiuto concreto per risolvere un problema: forse lo stai cercando. Sei anche un po’ arrabbiato con delle persone che ti avevano promesso delle cose che poi non hanno mantenuto. Slitta sempre un progetto e forse, per un problema personale o fisico, ora ti devi fermare per un po’. Bisogna ritrovare serenità.

Pesci, è tempo di chiarire cose che non vanno: attenzione alle dispute che possono nascere con Gemelli e Sagittario, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcune persone sono talmente lontane dalle tue idee, che forse non vale neanche la pena di discutere: meglio voltare pagina. Ti sentirai critico e troppo polemico: da sabato va meglio ma, in queste ore, non mettere troppa carne al fuoco. Saturno nel segno rappresenta anche la possibilità di tornare a fare delle cose che avevi interrotto nel passato, ma le opposizioni del periodo, tra cui anche quella di Mercurio, fanno riflettere sulle condizioni reali di tutti i nuovi progetti e non è escluso che tu debba discutere anche con delle persone che non sono d’accordo con te. Il consiglio è di far passare il tempo, sempre galantuomo. Inutile mettersi contro tutti: fai trascorrere qualche settimana e i fatti ti daranno ragione. Così potrai esclamare: “Te l’avevo detto!”, con una buona dose di soddisfazione.











