Ecco l’oroscopo di oggi di Paolo Fox (17 agosto 2025): le previsioni da Ariete a Pesci

Cosa riserva l’oroscopo per la giornata di domenica 17 agosto 2025? A svelarci le previsioni è, ancora una volta, Paolo Fox, che ci svela come affrontare una delle ultime domeniche dell’estate del 2025. Come riportato da Radio Lattemiele, la giornata parte con una spinta speciale per l’Ariete, ma attenzione ai rischi perché Marte invita a fare il possibile con calma e intelligenza. Il Toro, protetto da Venere, avrà grandi notizie sul fronte sentimentale, mentre i Gemelli si trovano in un momento ottimo per nuove idee, ma devono stare attenti a non disperderle.

D’altro canto, il Cancro apre finalmente il suo mondo emotivo, pronto a far dialogare cuore e creatività, mentre il Leone avrà grande energia, in grado di portarlo a brillare nel lavoro e nei sentimenti. Per la Vergine, invece, è il giorno perfetto per aprirsi a nuove possibilità, lasciando da parte dettagli eccessivi e lasciando spazio al fluire degli eventi. La Bilancia recupera armonia interiore, ma allo stesso tempo desidera dolcezza, quindi deve restare cauta e non cadere in eventuali trappole.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni della giornata di domenica 17 agosto

Stando a quanto riportato dalle previsioni di Paolo Fox, nella giornata di domenica 17 agosto lo Scorpione troverà maggiore chiarezza nei suoi rapporti, tagliando ciò che non serve più. Il Sagittario sente il richiamo dell’avventura, soprattutto sul fronte lavorativo e creativo, mentre il Capricorno affronta una fase riflessiva in cui elaborare progetti a lungo termine con concretezza.

L’Acquario, invece, è spinto dalla voglia di innovare ma deve tenere il bilancio sotto controllo e usare maggiore precisione. Infine, i Pesci trovano Venere dalla loro parte. Difatti, l’amore ritorna protagonista e chi è solo può avvicinarsi a un incontro significativo dominato dal “destino”.

