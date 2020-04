Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2020/ Sagittario, Toro, Cancro e Leone

Pubblicità

Scorpione e Toro, il punto dell’oroscopo del giorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Scorpione e Toro. Scorpione: il segno deve essere cauto, qualcuno ha fatto arrabbiare. Già da mercoledì si è stati messi alla prova. Ci sono state giornate di grande tensione e confusione. Non si lascia scivolare le cose addosso, se c’è un problema lo si affronta anche pensandoci forse troppo. Aiuterebbe a vivere meglio essere più superficiale. Toro: serve ancora un po’ di pazienza, ritardi più visibili con Saturno dissonante se si è nati tra fine aprile e inizio maggio. Si sbraita solo se ci si arrabbia, di solito si è tranquilli ma se si spezza la corda il segno è furibondo. Sono comunque giornate tranquille.

Cancro e Leone per l’oroscopo di Paolo Fox

Cancro e Leone ecco cosa racconta l’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: lunedì e martedì sono state delle giornate pesanti e in questo venerdì ci si augura il segno sia più forte. Attenzione alle parole, a volte si è provocatori anche senza rendercisi conto. Si mettono a dura prova le persone attorno. Ci vuole pazienza nei rapporti con Bilancia e Ariete. Leone: sotto pressione, non si è amichevoli, il consiglio è quello di mantenere la calma ed evitare tensioni. Quando ci si agita il rischio è di dire cose che non si pensano, si va sempre di corsa e si è coraggiosi ad oltranza. Se si deve aiutare una persona non si è lì a pensare se conviene o no. Nella vita tante volte ci sono state situazioni particolari. Ci sarà anche chi avrà detto di aver fatto tanto avendo in cambio poco. Se si dà di più questo torna indietro in un’altra occasione. Venerdì in calo.



