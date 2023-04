Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Una settimana che conferma le posizioni planetarie di quella precedente: aprile è un mese di transizione verso le novità importanti di maggio, che vedrà soprattutto l’ingresso di Giove in Toro. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 aprile 2023, è tratto dalla rubrica quotidiana dell’astrologo su Radio LatteMiele. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: periodo di cambiamenti per il Leone, la Vergine può alleviare la tensione con la comunicazione

Leone, questo è un oroscopo da combattenti e così la seconda parte del 2023 dovrà essere affrontata con prudenza, più che altro perché, in questi giorni, devi capire quali sono e saranno i tuoi riferimenti con soci, collaboratori e persino amanti! Proprio in questo periodo, si comincerà a parlare di trasformazioni e, se non sarai tu a muoverti, sarà l’ambiente attorno a cambiare. Possono mutare i riferimenti: persone che sono state per te importanti fino a qualche tempo fa, a breve non lo saranno più, non avranno più qual potere che magari ti ha bloccato e quindi, in fondo, fino alla fine di maggio possiamo aspettarci di tutto. Non essere troppo altezzoso in amore: fatti avanti, se ti piace una persona! – incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, settimana importante con qualche piccolo fastidio, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda come la domenica, da qualche tempo, capita sempre qualcosa che non va. Accettare e comprendere i propri timori è fondamentale, per evitare di avere la sensazione di essere attaccati. In questo momento, non devi curarti troppo degli altri, perché hai un oroscopo di forza e lo scoprirai meglio dal prossimo mese. Sei governato da Mercurio che, in astrologia, rappresenta le comunicazioni, le lettere e quindi uno sfogo importante, per i nati Vergine, potrebbe essere quello di leggere, di informarsi, di parlare: il linguaggio e la comunicazione aiutano a scaricare le tensioni.

Oroscopo Paolo Fox: il peggio è passato per la Bilancia, lo Scorpione prende decisioni importanti

Bilancia, aprile è un mese di lento recupero, però il peggio è passato, quantomeno rispetto ai grandi ai grandi dubbi dell’anno scorso, magari di questi tempi. Possono esserci ancora delle indecisioni, ma sono minori. Nuove strategie indispensabili per coloro che lavorano in proprio e soprattutto devono risparmiare qualche soldo, in vista di una spesa importante. Visto che non sono mancate crisi, tra gennaio e febbraio, attenzione nei rapporti con il Toro e i Gemelli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, con queste stelle è più facile agire. Resta una sorta di bivio da intraprendere sul lavoro, una decisione che molti hanno preso e completeranno a breve. È difficile andare d’accordo con tutti, però si può cercare di imporre il proprio punto di vista, senza scuotere troppo gli animi di chi sta intorno. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea proprio come i nati Scorpione posseggano questa capacità di intuire le cose prima che accadano: hai accumulato una buona dose di conoscenze ed esperienze, per cui sarà difficile sbagliare.











