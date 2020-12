Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2020/ Le stelle di Ariete, Leone e Sagittario

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di giovedì 17 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Partiamo dai segni di Fuoco.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e Ariete secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte dall’Ariete: Queste settimane sembrano essere particolarmente importanti per trovare la forza necessaria ad iniziare a risollevare alcune situazioni: i problemi emersi nel corso degli ultimi due anni richiederanno del tempo per essere risolti, ma da oggi si può iniziare a contare su una buona forza.

Leone: La giornata di oggi potrebbe veder nascere alcune polemiche dovute all’atteggiamento di alcune persone esterne capaci di mettere in dubbio alcune situazioni date per certe. Per riuscire a gestire al meglio alcune situazioni particolarmente complesse sarebbe bene riuscire a mettere da parte l’orgoglio affidandosi alla semplicità.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci sull’ultimo segno di Fuoco. Sagittario: Dopo i mesi di blocco che si sono verificati nel corso della prima parte dell’anno, sembra essere finalmente tornata la voglia di mettersi in gioco: Giove e Saturno favorevoli permetteranno presto di fare molto di più. Possibili difficoltà in amore, dove le distanze accumulate durante l’inizio dell’anno potrebbero rivelarsi difficili da colmare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA