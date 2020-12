Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2020/ Le stelle di Cancro, Scorpione, Pesci

Come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia sulle frequenze di LatteMiele. Ora passiamo ai segni d’Acqua cioè Cancro, Scorpione e Pesci seguendo la rubrica Latte e Stelle.

Che giornata sarà per i nati sotto i segni di Cancro e Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal Cancro: Questo giovedì si potrà contare su una situazione astrologica molto positiva grazie ad una Luna non più sfavorevole e soprattutto all’ingresso di Saturno all’interno del segno dell’Acquario. I progetti che si stanno per sviluppare potrebbero rivelarsi molto importanti per il prossimo futuro.

Scorpione: Queste ore sembrano essere segnate da qualche preoccupazione legata ad alcune discussioni in cui potrebbe essere scappata qualche affermazione eccessiva. La confusione di questi giorni invita ad agire con cautela.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine i Pesci: Gli ultimi tempi hanno visto nascere delle grandi riflessioni riguardanti l’ambito sentimentale, portando qualcuno ad agire con prudenza per chiarire delle situazioni poco chiare capaci di mettere in discussione un rapporto. Giornata ricca di intuizioni.



