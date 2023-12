Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2023/ Giornate out per il Leone, lo Scorpione si affidi a Venere

Oroscopo Paolo Fox: distanze in amore per il Leone, la Vergine si circondi di affetti

Leone, le stelle delle prossime 48 ore non sono così toniche, ma questo potrebbe indicare solamente una grande stanchezza: c’è infatti chi lavora con il fisico, nel senso che si deve spostare, fare degli sforzi e non usa solo la mente. Bisogna sfidare tutti coloro che, in qualche modo, il Leone, sente come avversari: è una missione possibile, ma certamente sfiancante. In amore, dipende da cosa sta accadendo: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox a tutti quelli che hanno un problema è di non esporsi, ma di aspettare la fine del mese, quando Venere tornerà favorevole e, a livello emotivo, ci sarà più capacità di comprensione. Qualche distanza è da colmare.

Vergine, variazioni sul tema e novità in arrivo, sempre guidate da Giove: aspetto favorevole quello del pianeta della fortuna e quindi si cade in piedi. Che però sia un periodo di preparazione, di un cambiamento che può riguardare soci, collaboratori, progetti o programmi, è possibile. Intanto, bisogna curare gli impegni legati al quotidiano e, questa sera, cercare di stare legati alle persone che si amano di più, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, in questa seconda metà di dicembre sei sottoposto a un discreto stress. La Bilancia è il segno dell’equilibrio, della pace e della serenità, tuttavia i nativi del segno spesso sono attratti da persone conflittuali e si ritrovano in qualche modo nei guai, anche non volendo. È sempre importante recuperare forma fisica e la giornata si adatta bene alle tue esigenze, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Venere, transitando nel tuo spazio zodiacale, di sensazioni e intuizioni positive ne porta, cosa dire di più? Lasciarsi andare alla corrente di queste emozioni è molto importante, evitando quell’aggressività verbale che, ogni tanto, capita, soprattutto quando si ha a che fare con persone un po’ troppo ostili. In questi giorni, potresti anche pensare a un cambiamento di lavoro o auspicarlo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

