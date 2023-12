Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2023/ Il Toro è drastico in amore, il Cancro è creativo e appassionato

Oroscopo Paolo Fox: una promessa d’amore da celebrare per l’Ariete, il Toro è padrone di se stesso

Ariete, belle configurazioni planetarie per te che sei sempre pieno di iniziative e di voglia di fare. Queste settimane in arrivo sono davvero molto interessanti. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di organizzare fin da ora il Capodanno, perché abbiamo delle stelle molto belle, tra cui anche una Venere importante: chi ha un amore o ha fatto una promessa d’amore potrebbe organizzare un 31 dicembre intrigante.

Toro, fare i conti con una Venere in opposizione non è facile, soprattutto se riporta alla luce qualche controversia. Questa sera l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ pensieroso, per vari motivi. Alcuni Toro possono essere arrabbiati con chi non ha mantenuto una promessa, ma c’è da dire che Giove nel segno ti permette, quantomeno, di decidere: nessuno ti può imporre delle cose e tu puoi fare delle scelte. Anche drastiche!

Oroscopo Paolo Fox: il cielo migliora per i Gemelli, il Cancro è favorito in questioni familiari

Gemelli, questa seconda metà di dicembre ti rimette in gioco, perché dal punto di vista sentimentale abbiamo delle chance in più e anche il lavoro inizia a muoversi. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che Giove arriverà nel tuo segno, fra qualche mese:considerando che ci sono delle prospettive buone, da qui a sei mesi i progetti, i contatti e le iniziative che partono da ora saranno favorite. Resta sempre questa situazione astrologica di grande impegno: forse devi dare una risposta a chi ti ha attaccato?

Cancro, le stelle della passione sono vigorose e comandate da Venere che, in qualche modo, riesce a dare grande forza alle tue iniziative: non solo in amore, ma anche a livello creativo. I lavoratori autonomi e le persone che vogliono fare una grande scelta familiare per una casa, sono decisamente in prima posizione, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











