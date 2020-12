Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre/ Le stelle di Gemelli, Bilancia, Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Aria con Gemelli, Bilancia e Acquario. Diamo uno sguardo da vicino a quanto questi ha raccontato sulla stazione radio LatteMiele dove ogni giorno porta la rubrica Latte e Stelle.

Che giornata sarà per i nati sotto i segni di Gemelli e Bilancia per l’Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dai Gemelli: Oggi e domani sarà possibile iniziare a pensare concretamente alla realizzazione di quelle idee che nell’ultimo periodo sembravano ancora dubbie. L’inizio del 2021 aiuterà a rimettersi in gioco anche sul piano sentimentale, ma attenzione a non trascinare situazioni su cui non vale la pena di investire.

Bilancia: Già da ieri qualcuno potrebbe aver iniziato a guardare al futuro con maggior ottimismo. La situazione astrologica che si va concretizzando durante questa giornata invita a superare le difficoltà per concentrarsi su tutti quei cambiamenti capaci di rivelarsi significativi nei prossimi mesi.

Acquario, cosa racconta l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dei segni d’Aria con l’Acquario: Una Luna molto interessante sembra donare una grande energia utile a riuscire ad imporre le proprie idee. Attenzione a non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo per un progetto, incorrendo in spese difficili da sostenere.



