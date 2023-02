Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo alle porte del weekend, ma non solo: oggi è venerdì 17 febbraio 2023, una data sgradita ai supestiziosi. Vediamo cosa ne pensa l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, anche in vista di importanti movimenti planetari imminenti che influiranno su molti segni. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Sagittario a...

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è super attivo, il Toro ha tante energie ma deve valutare bene chi lo circonda

Ariete, giornata importante anche se è evidente che per te non c’è un attimo di tregua. Guardando le stelle di fine febbraio, ci sarà un momento in cui una grande concentrazione di pianeti albergherà nel tuo segno zodiacale e questo vuol dire che sarai ancora più tenace. Un Ariete, già per natura piuttosto veemente, stimolato da queste stelle importanti, diventerà estremamente intollerante con chi non è d’accordo su certe questioni. In amore, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo è un momento di recupero, anche per chi è stato male.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, è giusto contare sulle tue energie: sono tante e saranno ancora di più da maggio. Però, chi ti circonda, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Perché se c’è una persona che rallenta la tua ascesa, che magari è un po’ sciocca o comunque combina guai, sarà inevitabile, se le vuoi bene, tirarle le orecchie, e se invece è una persona di cui puoi fare a meno, addirittura chiudere il rapporto. In questo momento, Bilancia e Cancro sono segni che potrebbero crearti qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno delle situazioni lavorative da sistemare, il Cancro deve stringere i denti ancora per poco

Gemelli, tu sei una persona forte, anche perché, fin quando puoi e ci riesci, ti fai scivolare le cose addosso: se c’è un problema, non ti tormenti fino a quando non è risolto, ma pensi che, prima o poi, tutto sommato, si sbloccherà. In questo momento però, l’Oroscopo di Paolo Fox rileva che ci sono delle perplessità di lavoro, dei ritardi, a livello di programmi o progetti, che non possono essere nascosti e quindi, in qualche modo, entro metà marzo dovrai affrontare delle situazioni che magari sono fastidiose. Questo weekend aiuterà a vivere meglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cancro, sai che questo periodo è un po’ nervoso e agitato e poi però da marzo ci saranno grandi stelle? Non ti arrabbiare, con l’Oroscopo di Paolo Fox innanzitutto, ma soprattutto con chi ti circonda, perché sentirsi più gelosi e intolleranti è più facile, almeno guardando queste stelle. Il transito agitato di Giove e Venere, a fine mese, potrebbe persino farti pensare di chiudere un rapporto di lavoro e di mandare a quel paese qualcuno. Calma! Perché da marzo molte cose cambiano e il consiglio è di mediare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA