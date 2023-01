Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

È stato un lunedì di avvenimenti interessanti, ma come sarà oggi, martedì 17 gennaio 2023? Chissà se l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, può dare qualche indizio ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si evolve e trova scontri, il Toro deve avere il coraggio di andare avanti

Ariete, c’è un po’ di confusione, almeno per un paio di giorni. In questo momento, la confusione c’è perché l’Ariete sta rivoluzionando la propria vita. Poi certamente c’è una piccola differenza che riguarda l’oroscopo personale: un Ariete ascendente Ariete è scatenato, mentre un Ariete ascendente Pesci prende tempo. In generale, l’evoluzione, in qualche modo, sta prendendo piede e tutto ciò che non va bene sarà eliminato. La reazione a certi atteggiamenti degli altri, che cercano di bloccare le tue azioni, è comprensibile ma non bisogna scatenare l’inferno! – ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox – .

Toro, giornata importante con questo evento da realizzare entro metà anno. Per qualcuno potrebbe essere una questione inerente la casa, un trasferimento, un progetto di lavoro, un figlio per chi ne ha la volontà e la possibilità di farlo: ci sono persone attorno che forse non condividono quello che stai facendo, ma devi andare avanti! – sprona l’Oroscopo di Paolo Fox – Ricorda che le persone che hanno coraggio sono sempre molto ammirate e forse anche un po’ invidiate.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non devono prendersela per un ritardo nel lavoro, il Cancro ha un momento di riflessione

Gemelli, un piccolo miglioramento c’è, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Da marzo, bisogna capire cosa fare sul lavoro e non devi arrabbiarti se ci sarà un ritardo: se avevi in mente che un progetto o un programma sarebbe partito in queste settimane, probabilmente non è così, perché andrà oltre. L’importante è fare quello che è nelle tue forze. L’amore potrebbe essere un bel diversivo, ma se ci sono delle dispute in corso, bisogna capire cosa fare entro il 27.

Cancro, volete sempre vivere emozioni, ma le esperienze di dicembre, in qualche caso, hanno messo alla prova sentimenti, relazioni, amicizie, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. È proprio nei momenti di riflessione, forse anche di isolamento, che il segno del Cancro capisce cosa bisogna fare. C’è un dubbio di lavoro che ti seguirà fino agli inizi di maggio, quando si chiariranno molte cose, e questo vale sia per i lavoratori autonomi che dipendenti.











