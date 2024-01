Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2024/ Più forza per la Vergine, la Bilancia si “morda la lingua”

Oroscopo Paolo Fox: momento in cui si chiudono situazioni per il Leone, la Vergine ha buona capacità di azione

Leone, in questo momento, devi analizzare con attenzione quello che stai facendo, perché, tra gennaio e aprile, arriveranno delle particolari chiamate o magari tu stesso ti metterai in gioco per cercare di fare altro. Questo è anche un momento risolutivo per quanto riguarda i contratti e gli accordi: alcuni soci o collaboratori potrebbero uscire dalla tua vita (è già capitato nel 2023) e saranno sostituiti da un nuovo ambiente. Bene per tutti coloro che vogliono attuare nuovi progetti, ma con partenza in tarda primavera: più che di azione, questo è un periodo di riflessione, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto, Venere non è più contro, come lo è stata a dicembre.

Vergine, hai tagliato parecchi rami secchi e l’atteggiamento nei confronti della vita e del quotidiano è cambiato. C’è un piccolo o grande successo in arrivo tra fine mese e gli inizi di febbraio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: questo permette di valutare con attenzione alcune questioni lavorative. È chiaro che se un certo tipo di percorso non vi piace più (Saturno in opposizione dice sempre di tagliare e chiudere in questo caso), si potrà agire con maggiore tranquillità. Per i nuovi legami c’è grande forza.

Bilancia, fare un passo indietro è importante, in questo momento! Non bisogna, per forza di cose, alimentare dissensi, anche perché si rischia di passare dalla parte del torto anche quando si ha ragione. Una frase detta male o un atteggiamento un po’ troppo impulsivo, da qui alla fine del mese, possono provocare delle preoccupazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox quindi consiglia a tutti i Bilancia di contare fino a dieci, prima di parlare ed esporsi. C’è un po’ di malumore da superare: questione di pochi giorni.

Scorpione, speriamo che l’amore sia rientrato nella tua vita, visto che, soprattutto a dicembre, era stato messo in secondo piano: c’è chi ha discusso e chi ha semplicemente voluto verificare la tenuta di un sentimento. La fine del mese regala un sorriso in più! L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che tutte le situazioni vissute con disagio, possono essere adesso portate avanti con maggiore semplicità. Superare una fase di pigrizia è importante: lo Scorpione è governato da Marte e tendenzialmente non è pigro, ma lo diventa quando “perde di smalto”, quando non sente più passione nel fare le cose.











