Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2023/ Luna storta per il Sagittario e i Pesci han bisogno di relax

Sole, Luna e Mercurio in Gemelli: triplice passaggio di pianeti nel segno dell’allegria, del divertimento e della comunicazione. Una situazione ideale per il weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 17 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, Venere è positiva, ma la Luna è polemica: è molto probabile che ci siano state delle piccole tensioni. Bene cercare di risolvere qualche difficoltà, soprattutto se ti chiamano all’ultimo momento per completare un progetto o realizzare qualcosa. Sappiamo che, nel corso delle ultime settimane, ci sono state delle piccole problematiche riguardanti accordi o forse tu, per stanchezza, hai deciso di anticipare i tempi e chiudere una situazione. Serata dolce per gli incontri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, stai lontano dagli eccessi. Le occupazioni personali sono tante e adesso bisogna ritrovare un po’ di tranquillità. Per l’amore, se sei single, ti risulta difficile trovare la persona giusta, perché sei una persona molto selettiva, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se invece sei in coppia, devi accorciare le distanze: i troppi impegni dell’ultimo mese sono inevitabilmente fonte di qualche distrazione.

Acquario, c’è una questione da risolvere: sei in dubbio se continuare o no una collaborazione e in questo momento non è escluso che tu possa anche ricevere uno stop, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. D’altronde, fa parte del gioco, in quanto avere questi pianeti in opposizione, con soprattutto Giove dissonante, porta alla luce le situazioni che non funzionano, con grande voglia, da parte tua, di tagliare i rami secchi e cercare di risolvere qualche problema. L’amore è un po’ ballerino: se ci sono state tensioni esagerate, forse è il caso di trovare un accordo, ma è possibile? Per ora, i cuori solitari cercano amori part-time.

Pesci, se nel passato ci sono state tensioni, bisogna cercare di risolverle. Per l’amore, non è la giornata giusta per agire: aspetta domenica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è il caso di fare affermazioni perentorie. Una questione importante può riguardare i soldi o la casa e Saturno nel segno impone nuove regole, ovvero cerca di allontanarti da tutto ciò che nel passato è stato fonte di disagio. In amore, se ci sono delle verità nascoste, potrebbero riaffiorare. Attenzione nei rapporti con Gemelli e Sagittario con i quali potrebbe esserci qualche dissapore. Concediti un po’ di relax nel fine settimana e stai con persone che ti vogliono davvero bene!

