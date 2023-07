Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023/ Ottima Luna per Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Luna a favore per i Sagittario, troppe cose da fare per i Capricorno

Sagittario, la Luna a favore dona forza secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma in questo momento siete anche più convincenti. Avete la grande capacità di imporre, anche dolcemente e con il sorriso, quello che volete agli altri, riuscendo a farvi aprire tante porte grazie al sole e all’ottimismo che avete dentro. Questo periodo con quel Saturno fastidioso potrebbe essere difficile, ma se sentite qualcosa di bello, comunicatelo anche agli altri. Una promessa che vi è stata fatta potrebbe essere rimangiata, ma andate oltre e si accorgeranno di aver commesso un errore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023/ Tensioni per Ariete, bene Gemelli e Cancro

Capricorno, mille cose da fare, per di più in un periodo in cui la Luna in opposizione causa anche diversi gravi ritardi. Probabile che oggi abbiate previsto di fare delle cose, che vi ritroverete a ritardare un pochino più in là nel tempo. Preparatevi a vivere, insomma, dei momenti di tensione ma entro l’autunno tutto sarà a vostro favore. Questo è un cielo che permette cambiamenti radicali, come un matrimonio o una convivenza. Chi è reduce da una separazione potrà anche trovare qualcosa di meglio, magari puntando sul lavoro in cui si possono fare quelle scelte importanti rimandate da troppo tempo. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo potrebbe essere un momento di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023/ Giove nervoso per Scorpione e Leone

Oroscopo Paolo Fox: gli Acquario faticano a farsi capire, mentre per i Pesci è un ottimo periodo amoroso

Acquario, con la Luna in aspetto utile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questa sarà una bella giornata, anche se nell’ultimo periodo siete leggermente bastian contrari. Avere dei pianeti in opposizione significa, talvolta, che non tutti ti capiscono o che voi siete contro qualcuno, o contro delle idee. Le vostre idee, con quel pizzico di follia che contengono, non sempre sono comprese ed accettate da tutti, ma andate avanti per la vostra strada. Occhio dal punto di vista sentimentale perché ci sono alcuni piccoli dubbi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Il Capricorno dovrà fare dei tagli, viaggi ok per il Sagittario

Pesci, giornata interessante e libera da tensioni, anche se Saturno obbliga a fare delle scelte di un certo peso nella vostra vita, forse anche a recuperare delle responsabilità che avevate messo da parte. La Luna favorevole invita tutti coloro che hanno un qualche sentimento a rivelarsi, e questo cielo porta passionalità ed apre ad un importante periodo di recupero. Favorite, soprattutto, le relazioni con Capricorno, Scorpione ed anche con il Cancro, ma meglio non porre limiti perché secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo cielo rafforza le convinzioni. Progetti in arrivo nel futuro, non è ora di pensare al passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA