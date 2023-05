Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Entriamo nel vivo dei grandi transiti planetari con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Il passaggio di Giove in Toro influisce in modo significativo su tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa succede per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete avrebbe bisogno di un supporto in più, il Toro va a gonfie vele con questo Giove

Ariete, andiamo incontro a un periodo importante. Se in questi giorni ti senti particolarmente forte, magari anche sovraeccitato, non è un caso: la Luna è nel tuo segno al mattino e qualcosa di nuovo può capitare! Le novità sono anche fonte di vantaggio, perché se si fa sempre la solita vita, si rischia di vivere nella noia e tu certamente nella noia non vuoi stare. A volte è piuttosto pesante fare tutto da soli in famiglia: avresti bisogno di un maggiore aiuto e di qualcuno che ti dia una mano. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di vincere la tensione, perché questa Venere dissonante parla della tendenza, in amore, a mettere le cose fin troppo in chiaro.

Toro, si può volere più di così? Giove è nel segno, c’è un buon transito del Sole: è un cielo di recupero, di trasformazione, di accettazione, di nuove esperienze e di successo! Ovviamente se c’è preparazione, perché le nostre scelte sono importanti: gli astri aiutano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma poi siamo noi con la nostra volontà a decidere. Le coppie in crisi dovrebbero cercare di cogliere al volo questo transito di Venere, ma non solo: anche le persone che hanno dei problemi con un ex potrebbero riuscire a trovare un accordo. Ogni tanto avete bisogno di stimoli e potreste trovarli nel lavoro. Una prova o un test da superare, per i sentimenti, arriverà da giugno.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli affrontano cambiamenti particolari, il Cancro ha Giove attivo e una bella Venere nel segno

Gemelli, situazione astrologica che invita a parlare d’amore e ad essere un po’ più accorti, per quanto riguarda il lavoro: quel Saturno un po’ dispettoso parla di cambiamenti e scelte che non per tutti sono valide e per questo motivo è giusto anche farsi consigliare. Tornare in scena, anche se con un ruolo diverso, non è impossibile, ma forse anche auspicabile, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, grandi iniziative! L’Oroscopo di Paolo Fox spera che dentro di te tu senta un grande ottimismo, perché è molto importante stare bene: più io sto bene, più riconosco la fortuna e più riesco a fare delle cose eccellenti. I grandi momenti di questo cielo di maggio sono già in corso, perché Giove è tornato attivo da martedì e abbiamo anche una belle Venere nel segno. Difficile non innamorarsi e difficile che tu non ceda a una grande dose di fascino che ti aiuta a diventare ancora più interessante agli occhi degli altri.

