Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Entriamo nel vivo dei grandi transiti planetari con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Il passaggio di Giove in Toro influisce in modo significativo su tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa succede per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è un po’ irritato, la Vergine ha sempre Saturno opposto ma Giove mitiga

Leone, cos’è successo ad aprile in casa, in amore? Perché è stato un mese un po’ pesante e c’è anche chi, da gennaio e febbraio, ha dovuto rivedere il proprio ruolo in un’azienda o in gruppo e, in casi eccezionali, ci sono dei Leone che anche adesso sono in piena polemica e non sanno se frequentare il solito ambiente e accettare un progetto sia la cosa giusta da fare. Qualche momento di irritabilità c’è e, visto il nuovo transito di Giove, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stringere i denti e soprattutto cercare delle mediazioni.

Vergine, l’opposizione di Saturno comporta una scelta. In questo momento, si sa che c’è un luogo da cambiare o un posto da verificare: è difficile che i nativi del segno vivano momenti di ansia, perché di solito conducono una vita abbastanza programmata e l’agitazione può esserci, ma solo per l’amore e per tutto ciò che non è codificabile. Ora però, per quanto riguarda il lavoro, nonostante fosse tutto già pronto, da qualche giorno c’è una situazione strana, qualcosa che non funziona: forse anche la necessità di fare una scelta un po’ forzata. D’altronde, Saturno è opposto, ma è arrivato Giove! Che ti dice di non allarmarti, perché cadi in piedi! Non ti preoccupare e lasciati andare, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è in pieno recupero, lo Scorpione deve definire lavoro, soldi e questioni pratiche

Bilancia, è iniziato un periodo di recupero. In amore, è importante la relazione che hai con la tua dolce metà: da questo momento, se c’è un buon feeling di base, sarà tutto molto più semplice. L’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che finalmente Giove non è più opposto! Una bella novità per coloro che devono risolvere questioni di carattere burocratico, legale o di lavoro. Migliora anche la salute: stai recuperando molte energie!

Scorpione, ci sono dei giorni in cui vorresti fare tanto e fai tanto! Mentre in altri sei preso da una sorta di noia o proprio pigrizia, a cui non sai che spiegazione dare. Comunque queste sono stelle abbastanza vantaggiose, ma c’è da definire meglio una questione di lavoro e di soldi. Chi ha in ballo questioni che riguardano un affitto, un contratto o un accordo, dovrà cercare di risolvere un problema: questo Giove in opposizione dice che tutte le questioni burocratiche o legali avranno bisogno di un occhio di riguardo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

