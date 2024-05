Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2024/ Luna e Mercurio in buon aspetto per la Vergine, ma il Leone…

Luna ancora in Vergine e ci avviciniamo al passaggio del Sole in Gemelli, favorevole a quest’ultimo segno, ma anche all’Ariete. I soldi sono il cruccio del Leone e Toro, mentre il Cancro agisca oggi, non domani.

Oroscopo Paolo Fox: tanta energia per l’Ariete, il Toro stia attento ai soldi

Ariete, da lunedì prossimo anche il Sole tornerà a tuo favore e avrai diversi pianeti dalla tua parte e con una bella energia non puoi che avere un bel cielo. Puoi avere opportunità in amore e fare delle cose importanti entro il termine dell’estate. Evita le complicazioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox del weekend, dal 17 al 19 maggio 2024/ Dal Cancro in crisi allo Scorpione innamorato...

Toro, le situazioni difficili vissute recentemente non sono state in realtà uno stop alla tua crescita, perché se le cose non funzionano, il destino ci mette lo zampino per dare una svolta in positivo. Le persone che ritenevi importanti fino a poco tempo fa, probabilmente non lo sono più e ti ritrovi con nuovi punti di riferimento. Mercurio nel tuo segno ti chiede cautela nelle finanze e in ambito legale, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2024/ Capricorno re dello zodiaco e Scorpione al secondo posto

Tanti impegni per i Gemelli, il Cancro domani avrà la Luna storta. Il Punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, sei un po’ affaticato. I progetti iniziati da poco hanno bisogno di una messa a punto. Di solito sei pieno di iniziative, ma spesso ti penti di ritrovarti pieno di impegni: tutti i segni governati da Mercurio, come il tuo, sono sempre molto dinamici e curiosi. A breve Giove e Venere saranno nel tuo segno: avrai tante occasioni per metterti in mostra, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, domani e domenica la Luna sarà opposta: affrettati a chiudere le cose oggi! Il lavoro è positivo e potrai farti valere, soprattutto se sei un libero professionista o necessiti di un consenso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko, oggi 17 maggio 2024/ Da Bilancia in bilico a Pesci in crisi, Scorpione sorprende e...

Oroscopo Paolo Fox: buono il weekend per il Leone, la Vergine sarà dinamica

Leone, il weekend sarà importante e, da fine mese, ci saranno anche Venere e Giove favorevoli. L’unico neo sono i soldi: attenzione a non investirli male, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. L’ultimo mese non è stato un granché in questo mese, ma è possibile che sia stato il lavoro il tuo primo pensiero. Qualcuno non è stato bene e ora bisogna recuperare le energie.

Vergine, oggi hai la Luna nel segno in buon aspetto con Mercurio: weekend attivissimo! Tra fine maggio e inizio giugno attenzione a qualche dispiacere nelle amicizie: qualcuno potrebbe deluderti, anche se avrai la capacità di reagire, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA