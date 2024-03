Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024/ L’Acquario vuol partire in camper e i Pesci si godono Venere al top

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è ribelle, il Capricorno ha successo

Sagittario, il desiderio di ribellarsi è tanto. Come spesso ripete l’Oroscopo di Paolo Fox, ci sono segni come il tuo e anche dei Gemelli e dell’Acquario che proprio non sopportano la ripetitività e la routine. Se in questi giorni ti arrabbi è perché sei al limite! Se vuoi agire, pensa a una strategia ben studiata per non dover affrontare complicazioni.

Capricorno, Venere è favorevole e, dal 22 marzo, avrai anche Marte in ottima posizione. Sarai quindi di nuovo in pista, per crescere, con tanti stimoli. Il successo è grantito, ma in questa giornata ci sono emozioni importanti da non perdere con nuovi incontri. Chi è tornato single, ora avrà più occasioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, questa giornata è caratterizzata da intuizioni valide che possono raggiungerti. Mercurio incisde sul settore dei viaggi: tanti Acquario hanno voglia di muoversi, addirittura partendo liberi su un camper. Se è possibile farlo, perché no? La voglia è di fare cose diverse e vedere posti nuovi, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, è una fase in cui le emozioni sono in primo piano: avvicinatevi all’amore! Entro maggio i progetti sono favoriti. Non pensare a storie del passato, chiudi tutto ciò che non va bene. Con le stelle a favore è possibile avere buoni risultati in amore, ma con le persone giuste, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

