Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 novembre 2023/ Amore in secondo piano per il Capricorno, in auge per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: complicità per il Sagittario, il Capricorno è concentrato su un grande progetto

Sagittario, è un cielo che porta verso una domenica interessante e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di incontrare la persona giusta: Mercurio allarga il giro delle conoscenze. Il Sagittario cerca l’amore, la complicità nel rapporto: questo segno non si arrende mai, ha sempre voglia di mettersi in gioco e questo è anche la causa della sua fortuna. C’è un viaggio, un’esperienza, un divertimento o un progetto da condividere.

Capricorno, sei molto severo nei confronti degli altri e anche di te stesso, perché non ami le scelte azzardate e, soprattutto, quando dici una cosa, cerchi di mantenerla. I tuoi progetti sono sempre grandiosi, non ti accontenti di poco, e proprio per questo motivo hanno bisogno di forza, energia e tempo, per essere costruiti al meglio. Per ora, l’amore va in secondo piano perché si è presi da altre cose, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, weekend tranquillo. Dal 22 ripartono i progetti e le situazioni che si sono arenate nelle prime due settimane del mese, anche non per responsabilità tua. Ci sono verifiche da fare nei legami sentimentali: alcuni possono sembrare un po’ più difficile da gestire. Per esempio, Vergine e Toro sono segni che danno sicurezza, ma alla lunga possono diventare, agli occhi di un Acquario, segni anche troppo prevedibili, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità da vivere domenica!

Pesci, se in questi giorni devi affrontare una questione legale o di soldi, con ogni probabilità sono situazioni nate negli anni passati che adesso arrivano a destinazione, un po’ come i nodi vengono al pettine. Queste tre giornate in arrivo sono da dedicare ai sentimenti: Giove e Saturno sono a favore! A volte troviamo molti nativi del segno che appaiono duri, spietati e vogliono dare un’apparenza solida di loro stessi, perché in qualche modo cercano di coprire la loro grande vulnerabilità e di non scoprirsi completamente. Al contrario, il segno dei Pesci è molto romantico e sensibile e quindi facilmente influenzabile, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ogni tanto ci sarebbe bisogno di un po’ di relax, ma questo weekend porta energia.











