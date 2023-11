Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 novembre 2023/ La Bilancia rifletta sull’amore, giornate ok per lo Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox: successo per il Leone, la Vergine si svaghi un po’

Leone, Venere è favorevole e Mercurio è interessante: se togliamo quella situazione astrologica un po’ complessa che riguarda soldi, impegni e debiti, questo è un cielo utile per avere successo! Siccome il Leone vuole sempre arrivare primo a qualsiasi costo e se non vince una sfida si amareggia, l’Oroscopo di Paolo Fox vi rassicura perché, sulla base delle vostre competenza ed esperienza, potrete avere molto di più. Una giornata, nel complesso, valida.

Vergine, pare proprio che in questo periodo ci siano piccole tensioni da risolvere. Più che altro, come spiegava l’Oroscopo di Paolo Fox qualche giorno fa, ogni giorno ce n’è una nuova! Dovreste frequentare gente fantasiosa e folle, perché siamo fatti non solo di materia, ma anche di spirito e se state troppo ancorati alla realtà, questa porta anche agitazione in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli e così via.

Bilancia, devi fare una riflessione molto profonda che riguarda l’amore e domenica potrebbe essere la giornata più interessante per parlare, capire e suggerire mosse ideali al partner, se ci sono stati problemi. Certo è che la tua è una lenta e anche faticosa fase di ricostruzione, dopo un periodo piuttosto complesso che ha riguardato anche la forma fisica, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, venerdì e sabato sono due giornate dalla tua parte, mentre domenica potrebbe nascere un po’ di fatica. La prima cosa che ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox è di puntare su Venere che sarà, a dicembre, nel tuo segno zodiacale: lavoriamo in anticipo se c’è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, se davvero vuoi aprire il tuo cuore. Di solito sei molto riservato nel mostrare le tue emozioni, ma non temere, perché questo è un cielo che parla di soddisfazioni! Attenzione alle questioni di soldi che riguardano case, proprietà e debiti: questo Giove, a volte, può indicare una questione legale irrisolta.

