Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2023/ Occhio ai nemici, Sagittario! Il Capricorno è re dello zodiaco

Sagittario, è un periodo di grandi responsabilità. L’Oroscopo di Paolo Fox questa settimana ti ha messo in una posizione non altissima, perché anche se hai avuto dei buoni riscontri, dal punto di vista lavorativo, ci sono alcuni nemici: anche se stai facendo del tuo meglio per farti valere, devi guardarti un po’ le spalle. I sentimenti vanno protetti e qui ci sono due interpretazioni: manca l’amore oppure il tuo tempo è tutto rivolto alle questioni pratiche.

Capricorno, mai cielo fu più benevolo di così e lo sarà ancora di più dal 23. Non si può realizzare l’impossibile, ma dal momento che, per l’Oroscopo di Paolo Fox, sei una persona concreta e sai come agire e muoverti, se c’è un sentimento che vale puoi portarlo avanti, se c’è un’idea vincnte la puoi strutturare. C’è chi ha avuto conferme e altre ne arriveranno alla fine del mese: sfrutta questo periodo anche per i nuovi incontri.

Acquario, provocazioni e tensioni. Molti Acquario vorrebbero stare altrove: chissà quanti avrebbero voglia di andarsene o quantomeno di prendersi una pausa di riflessione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse all’interno di un gruppo non sei in vista come vorresti? Hai desiderio di cambiare tutto? L’amore è tornato in fase neutrale dopo un’estate un po’ pesante e, dal punto di vista economico, ci sono sempre troppe tensioni.

Pesci, più ci avviciniamo al 23 e meglio sarà. La fine del mese porta un successo anche a chi, fino ad oggi, ha dovuto faticare per ottenere un consenso o un miglioramento. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu non voglia mettere a soqquadro una relazione: è probabile che il partner sia lontano fisicamente o psicologicamente, ma a novembre si recupera gradualmente. In questi giorni , prendi un po’ tutto si petto ed è importante evitare conflitti con i Gemelli e il Sagittario. Se poi c’è una disputa aperta con un ex, doppia attenzione perché non è davvero il caso di tornare su vecchi discorsi.

