Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2023/ Il Sagittario vuole spiccare il volo e il Capricorno mette toppe

Sagittario, una giornata che lascia un po’ a desiderare perché la forma fisica potrebbe essere un po’ sottotono. Questo capita non solo a chi fa molto, ma anche a chi è alla ricerca di soddisfazioni: alcuni Sagittario, più giovani, sono pensierosi, per una questione di famiglia, soprattutto se riguarda soldi. I rapporti tra genitori e figli sono di aiuto, ma il Sagittario vorrebbe però spiccare il volo da solo e, in questo momento è alla ricerca di nuove verità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, tu sei la persona più stacanovista quando ti appassioni a un progetto. Ecco perché non capisci come mai ci siano tanti che non fanno il proprio dovere. In realtà, di recente, proprio a causa di persone che non sono state corrette, ti sei ritrovato, se non proprio nei guai, nella condizione di dover mettere delle toppe. Se hai un bel progetto o una bella idea favoriscila, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie che sono state molto lontane possono riavvicinarsi.

Acquario, troppe opposizioni planetarie e quindi se tu dici sì a una persona ne scontenti un’altra e viceversa. Alcune relazioni d’amore o di lavoro, se proprio non hanno fatto il loro tempo, in questi giorni sono portatrici di pensieri. Se poi ti ti hanno fatto una promessa, ancora non hai capito bene se ti hanno preso in giro oppure no. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di fare tutto con calma.

Pesci, questa giornata nasce con qualche piccola ambiguità. Potresti anche tu favorire una provocazione: il segno dei Pesci diventa provocatorio quando vuole stuzzicare una persona per capire se sta dicendo la verità. Chi viaggia dovrà programmare bene tutti i particolari. I nuovi progetti si delineano all’orizzonte, sempre per merito di questo Saturno nel segno che rappresenta anche una grande serietà da parte tua: in questo momento non vuoi perdere tempo. Tuttavia, come ha spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox, queste opposizioni di Mercurio e altri pianeti portino delle tensioni soprattutto con un ex: chi sia un datore di lavoro o un amante, ora ti trovi spesso in disaccordo con chi ti sta attorno. Potrebbe essere un problema, se non ti lasci scivolare le cose addosso e forse potrebbe essere proprio questo l’atteggiamento giusto da seguire.

