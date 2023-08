Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2023/ Presto andrà molto meglio per Toro e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: grande rinnovamento per l’Ariete, il Toro concluderà presto questa fase precaria

Ariete è importante fare delle scelte nella vita, tuttavia l’Ariete a volte lo fa in maniera troppo frettolosa. Comunque, questo è un periodo di rinnovamento e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che davvero ci sia un grande progetto o un’idea, perché hai un grande cielo! Anche guardando le stelle del prossimo anno, ci saranno delle ottime opportunità. Bisognerà solo mettere a posto alcuni conti rimasti in sospeso. Grandi le stelle per chi vuole fare un incontro d’amore.

Toro, questa situazione di interregno e di incertezza (molti sono sulle spine) terminerà e si chiarirà entro metà settembre, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse stai aspettando di far partire un progetto oppure ci sono delle decisioni che magari non dipendono da te ma da terzi, che arriveranno entro la metà del prossimo mese. Cosa dire ai cuori solitari e a quelli che hanno vissuto un amore un po’ polemico? Che forse non manca l’amore, ma ci sono state tante perplessità piovute dall’esterno.

Gemelli, tu che riempi la vita di tante cose da fare, adesso dovresti dedicare più tempo ai sentimenti. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Marte e Mercurio sono in aspetto critico e quindi è facile, in questo momento, sentirsi un po’ demotivati e stanchi e la colpa certamente non è la tua: tu vuoi ottenere delle risposte, non tutte sono immediate e Saturno mette alla prova la pazienza dei nati tra fine maggio e inizi di giugno.

Cancro, questa situazione astrologica è un po’ particolare. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti, durante questa settimana, abbiano avuto un piccolo dispiacere, siano stati perplessi e malinconici: questo può capitare quando non ci si sente in linea con i tempi o semplicemente perché c’è stata una persona che ti ha creato un problema, oppure ancora ti sei un po’ rattristato per una questione personale. È difficile però che adesso qualcosa si chiuda, quindi vai avanti, sii lungimirante. Chi chiude trova alternative: ad una perdita si sostituirà un guadagno. Piano piano, le stelle sono dalla tua parte.

